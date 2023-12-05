Праздник приближается: пустая банка Coca-Cola продается за более чем 12,6 млн гривен (фото)

Лимитированная рождественская банка выглядит так же, как и большинство других версий со шрифтом бренда Coca-Cola. На ней изображен Санта-Клаус, который наслаждается напитком.

Банка Coca-Cola с рождественской тематикой продается на eBay за 274 000 фунтов стерлингов (чуть более 12,6 млн гривен). Об этом пишет The Mirror.

Товар расценивается, как "абсолютно оригинальный" предмет коллекционирования.

Лимитированная рождественская банка Coca-Cola продается за 274 000 фунтов стерлингов, но напитка в ней нет. Продавец описал ее как "пустую и нераспечатанную". Банка является необычной из-за редкой ошибки, допущенной на заводе.

"Товар запечатан и пуст, внутри нет жидкости. Товар полностью оригинальный, не подвергался никаким изменениям", — гласит описание товара.

Специальная банка выглядит так же, как и большинство других праздничных версий со шрифтом бренда Coca-Cola и покрыта фирменным красными рисунками, на одном из которых изображен Санта-Клаус, наслаждающийся напитком.

Coca-Cola со вкусом корицы была выпущена в США в 2019 году Фото: ebay.com

Издание отмечает, что праздничная банка продается на eBay пользователем "riyadsadak". Судя по всему, она относится к рождественской коллекции 2019 года от мирового гиганта по производству напитков. Coca-Cola со вкусом корицы была выпущена в том же году в США, как ограниченный релиз к праздничному сезону.

На сайте Coca-Cola указано, что более 1,9 миллиарда порций их напитков ежедневно употребляют в более чем 200 странах мирах. Стоимость бренда составляет 253,52 миллиарда долларов. Бутылки, банки, плакаты и памятные вещи с изображением Coca-Cola являются популярными предметами коллекционирования, а ранние коллекционные образцы продаются за десятки тысяч.

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