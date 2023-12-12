Грамоты с украинским трезубцем: в Хабаровске "наградили" детей (фото)

Инструктор по физической культуре нашла образцы грамот в Интернете и распечатала их на принтере, а заведующий детского сада поставила печати заведения, рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В одном из детских садов в Хабаровске (Российская Федерация) участникам соревнований выдали грамоты, на которых изображен герб Украины. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук в Telegram.

"После соревнований по пионерболу, в котором приняли участие ребята из трех детских садов города, воспитанникам детсада № 122 были выданы грамоты с символикой Украины", — сказал Сергей Кравчук.

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Он отметил, что инструктор по физической культуре нашла в Интернете образцы грамот и распечатала их на принтере, тогда как заведующий детского сада поставила печати заведения, однако не посмотрела, что на них изображено.

Продолжается проверка всех обстоятельств. По словам мэра Хабаровска, дети невольно стали объектами информационного давления, тогда как для работников образования — это недопустимо.

"Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детского сада и инструктор написали заявление об увольнении", — заявил Сергей Кравчук.

Кроме этого, он решил провести дополнительные мероприятия по задачам по патриотическому воспитанию с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города.

Напомним, 9 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в России пытаются стереть воспоминания похищенных детей об Украине. По его словам, детям меняют имена, запрещают говорить на украинском языке и разлучают с родственниками.

7 декабря уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что официально подтверждена депортация 19 540 украинских детей в Россию. По его словам, россияне каждый день продолжают депортировать "все новые и новые группы" детей.