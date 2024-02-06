139 пассажиров с отравлением превратили в кошмар путешествие на круизном лайнере

Круизная компания немедленно ввела процедуры очистки и дезинфекции на борту, а также изолировала инфицированных лиц.

Во время 107-дневного круиза на лайнере Queen Victoria компании Cunard Cruise Line произошло массовое отравление пассажиров и членов экипажа. Это превратило путешествие мечты в настоящий кошмар. Детали инцидента раскрывает издание NBC News.

Согласно сообщениям Центра по контролю и профилактике заболеваний США, около 139 человек на борту, включая 123 пассажиров и 16 членов экипажа, пожаловались на симптомы желудочно-кишечного заболевания, такие как диарея и рвота.

Первые случаи были зафиксированы еще 22 января, когда судно пришвартовалось в Форт-Лодердейле. Круизная компания немедленно ввела процедуры очистки и дезинфекции на борту, а также изолировала инфицированных лиц, чтобы помешать распространению болезни.

Причина вспышки заболевания пока неизвестна, однако эксперты отмечают, что круизные лайнеры являются рассадником так называемого норовируса. Ведь густонаселенные тесные каюты и помещения общего пользования способствуют быстрому распространению желудочно-кишечного заболевания от человека к человеку.

По данным компании Cunard, на борту Queen Victoria находятся 1824 пассажира и 967 членов экипажа. Лайнер отправился в 107-дневный круиз, который начался 11 января в Саутгемптоне, что в Великобритании. В маршруте предусмотрены остановки, в частности в Арубе, Гватемале, Мексике, Сан-Франциско и на Гавайских островах.

"Мы подтверждаем, что небольшое количество гостей сообщило о симптомах желудочно-кишечного заболевания на борту Queen Victoria. Компания немедленно активировала свои усиленные протоколы охраны здоровья и безопасности, чтобы обеспечить благополучие всех гостей и членов экипажа на борту. Меры оказались эффективными", — заявил представитель компания Cunard Cruise Line.

Сообщается, что во вторник, 6 февраля, круизный лайнер прибудет в Сан-Франциско (США). Завершение путешествия запланировано на 12 февраля.

К слову, медицинский персонал на круизных лайнерах под юрисдикцией США обязан сообщать о случаях желудочно-кишечных заболеваний в Vessel Sanitation Program (Программы санитарии судов), если не менее двух процентов людей на борту инфицированы.

Во вторник, 6 февраля, круизный лайнер прибудет в Сан-Франциско. Фото: AP

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Также стало известно, как персоналу живется на "кораблях мечты". Аниматор на круизном лайнере рассказал о преимуществах и недостатках жизни на судне. Он показал крошечные каюты и длинные коридоры на корабле, а также рассказал о еде и покупках, которые не запрещены для персонала.