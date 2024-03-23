Туристы заметили медведей, которые плавали по озеру на катамаране в форме лебедя (фото)

Некоторые пользователи сети в шутку сравнили увиденное с сюжетом известной детской книги "Мы идем на охоту за медведем".

Сотрудники сафари-парка Воберн в Бедфордшире (Великобритания) организовали необычное развлечение для черных медведей, которые там живут. Сильные дожди в последние дни привели к образованию небольшого озера на территории заповедника, поэтому смотрители решили этим воспользоваться, пишет издание The Telegraph.

На искусственный водоем спустили старенький четырехместный катамаран в форме лебедя. Это сразу же привлекло внимание косолапых, один из которых первым залез на транспортное средство, пока все места не были заняты другими желающими прокатиться.

Заместитель руководителя парка Томми Бабингтон объяснил, что такое развлечение для черных медведей организовали специально, поскольку эти животные нуждаются в постоянной активности и играх, особенно летом, когда они наиболее подвижны.

"В этом году было так много дождей, что в сафари-парке Воберн образовалось новое мини-озеро. Позже у нас возникла идея обустроить интересное развлечение для медведей", — сказал он.

Туристы и посетители сафари-парка в тот день с восторгом наблюдали за необычной картиной: медведями, плывущими под дождем на сказочном катамаране. Соответствующие кадры быстро стали популярными в социальных сетях, собрав десятки тысяч лайков, комментариев и репостов.

Некоторые пользователи в шутку сравнили увиденное с сюжетом известной детской книги "Мы идем на охоту за медведем" (1989) Майкла Розена, а другие просто наслаждались милым зрелищем.

Медведи плавают по озеру на катамаране в форме лебедя Фото: Woburn Safari Park Медведи плавают по озеру на катамаране в форме лебедя Фото: Woburn Safari Park

Между прочим, в Воберне живут взрослый самец Чак и младший Кода, а также самки Индиана, Феникс, Дикси, Джорджия и Денвер.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что американка Эми Холт из Норт-Бенда (Вашингтон, США) стала свидетелем необычного происшествия: большой медведь пытался проникнуть в ее дом через дверцу для собак. Женщина заметила зверя на своем заднем крыльце благодаря камере видеонаблюдения.

Кроме того, сотрудники службы охраны дикой природы в Северной Каролине (США) попросили местных жителей быть осторожными после того, как в одном из домов медведица вылезла из вентиляционного отверстия.