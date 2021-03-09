Смело, креативно, смешно. Женщины-знаменитости в автомобильной рекламе (видео)

Мадонна, Клаудия Шиффер, Пенелопа Крус, Ума Турман, Мелисса МакКарти, Дакота Фэннинг и Грейс Джонc в автомобильной рекламе. Семь небанальных видеороликов.

Автомобиль и женщина — когда они вместе, рекламный эффект намного сильнее. А если еще лицом кампании сделать знаменитость, можно добиться поистине выдающихся результатов — как в продвижении продукта, так и по впечатлению от самой рекламы.

Из многообразия автомобильной видеорекламы со знаменитыми актрисами и певицами мы выбрали семь неординарных роликов, где помимо женщины-звезды и рекламируемой машины присутствует Ее Величество Идея.

В некоторых случаях она видна и понятна сразу, в других требует осмысления. А еще среди отобранных нами видеореклам есть и такие, которые впору назвать шедеврами кино: они сняты именитыми режиссерами по голливудскому стандарту и с голливудским же размахом.

Грейс Джонc в рекламе Citroen, 1985 год

[ + – ] Грейс Джонc в рекламе Citroen CX. Фото: Citroen

В этой рекламе 1985 года американская певица, актриса и модель Грейс Джонс на рестайлинговом хэтчбеке Citroen CX выезжает из огромной головы самой себя, пылит по пустыне и возвращается обратно. По меркам середины 1980-х годов идея неплоха, особенно если учесть, что ролик снят без компьютерных эффектов, а только с помощью монтажа. Да и авангардный по тогдашнему времени дизайн Citroen CX вкупе с необычной андрогинной внешностью Джонс делают свое дело.

На тот момент Грейс Джонс была на пике популярности. Она снялась в фэнтезийном боевике "Конан-разрушитель" (1984 год) с Арнольдом Шварценеггером и очередной серии Бондианы "Вид на убийство" (1985) с Роджером Муром. А ее альбом Nightclubbing (1981) ознаменовал новое направление в музыке и сделал Джонс мировой звездой.

Автор рекламы — известный французский графический дизайнер и иллюстратор Жан-Поль Гуд, который в то время также снимал музыкальные клипы Грейс Джонс и состоял с ней в близких отношениях. Энди Уорхол однажды назвал его лучшим фотографом и рекламным креативщиком в мире и одним из последних интересных французов.

Клаудия Шиффер в рекламе Citroen, 1998 год

[ + – ] Клаудия Шиффер в рекламе Citroen Xsara. Фото: Citroen

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер была амбассадором Citroen с конца 1990-х по начало 2000-х годов, снявшись в нескольких рекламных кампаниях французского бренда. Из всех роликов Citroen с Шиффер особо выделяется вышедший в 1998 году, где она участвует в самом настоящем краш-тесте.

В этой рекламе Клаудия Шиффер садится за руль хэтчбека Citroen Xsara и, разогнавшись, лоб в лоб врезается в другой автомобиль, стоящий на месте. Удар, мнется металл, выстреливают подушки, но через несколько секунд супермодель выходит из машины без единой царапины.

Таким необычным способом Citroen решил продемонстрировать высокий уровень защиты Xsara: это была первая модель компании в гольф-классе, получившая фронтальные подушки безопасности в стандартном оснащении.

Съемки проходили в июле 1997 года в Национальном парке Джошуа-Три в Калифорнии и заняли четыре дня, потребовав участия бригады из 135 человек. Авторство идеи принадлежит рекламному агентству Euro RSCG (в 2012 году переименовано в Havas Creative, а позже в Havas Worldwide).

Важно

Первые краш-тесты Euro NCAP в 2021 году (видео)

Самое примечательное, что Клаудия Шиффер захотела сниматься без дублера и в момент столкновения находилась за рулем! Конечно, были предприняты все меры предосторожности: скорость ограничили отметкой 20 км/ч (машина двигалась под управлением электроники без вмешательства водителя), а сама супермодель была застрахована в Lloyds на $5 млн.

Шиффер все время держалась молодцом и улыбалась даже сразу после удара, хотя, как она позже призналась, "шум раскрывшейся подушки безопасности был несколько неожиданным".

Пенелопа Крус в рекламе Honda, 2005 год

[ + – ] Пенелопа Крус в рекламе Honda Jazz. Фото: Honda

Выводя на рынок в 2005 году рестайлинговую версию компактного хэтчбека Honda Jazz, в компании пригласили сняться в рекламе обновленной модели известную испанскую киноактрису Пенелопу Крус, которая к тому времени уже стала знаменитой благодаря таким фильмам, как "Кокаин" (2001) и "Ванильное небо" (2001).

Важно

Весомый вклад. Что женщины изобрели в автомобилях

В кадре — никакого экшна или сюжетного драматизма, лишь только добрый юмор и обворожительная улыбка самой Крус. В ролике она играет саму себя, представ в образе страстной любительницы шопинга, вернувшейся после покупок в свой отель.

Завидев возвращение звезды из магазинов, все портье тут же разбегаются, ведь им регулярно приходится таскать огромное количество пакетов, которые помещаются в Jazz, невзирая на компактность машины. Вот почему актрисе приходится сыграть с персоналом гостиницы в догонялки и прятки.

Эту рекламу снял американский режиссер венесуэльского происхождения Анхель Грасиа, который известен, прежде всего, как автор множества видеоклипов для звезд мировой музыкальной сцены.

Ума Турман в рекламе Alfa Romeo, 2010 год

[ + – ] Ума Турман в рекламе Alfa Romeo Giulietta. Фото: Alfa Romeo

Американская актриса Ума Турман (звезда триллеров Квентина Тарантино "Убить Билла" и "Криминальное чтиво") в 2010 году снялась для рекламы хэтчбека Alfa Romeo Giulietta, предназначенной для раскрутки модели на европейских рынках.

Ролик далеко не шедевр сценарного или режиссерского искусства, зато привлекает многослойностью. Во-первых, это сама Турман, которую выбрали на роль промоутера отнюдь не случайно. Как отмечали в компании перед запуском рекламы, актриса сочетает красоту, утонченность и, в то же время, агрессию и сильный характер. Вот и здесь она играет пять совершенно разных женщин, что должно символизировать многообразие сущности Alfa Romeo Giulietta.

Во-вторых, девизом рекламы была фраза из пьесы "Буря" Уильяма Шекспира: "Мы созданы из вещества того же, что наши сны". Все это как бы говорит, что в Alfa Romeo своими клиентами видят людей интеллигентных, страстных и с харизмой.

Режиссером рекламного видеоролика выступил Кевин Фицджеральд, а съемки происходили в США.

Мелисса МакКарти в рекламе Kia, 2017 год

[ + – ] Мелисса МакКарти в рекламе Kia Niro. Фото: Kia

Американская комедийная киноактриса Мелисса МакКарти известна по фильмам "Девишник в Вегасе" (2011), "Тэмми" (2014), "Шпион" (2015), "Поймай толстуху, если сможешь" (2018) и многим другим. В 2017 году она стала лицом рекламной кампании гибридного кроссовера Kia Niro в США.

В соответствии с амплуа актрисы, ролик, сопровождавшийся девизом Hero’s Journey ("Путь героя"), сделан с комедийным уклоном. По сюжету, героиня Мелиссы, отчаянная экоактивистка, отправляется на спасение планеты и в каждой миссии (киты, леса, ледники и носороги) попадает в анекдотичные ситуации, грозящие ей, как минимум, серьезными травмами. Спасаясь от, казалось бы, неминуемой гибели, она каждый раз возвращается в свой экологичный Kia Niro, чтобы принять очередной вызов.

Естественно, жизни Мелиссы во время съемок ничего не угрожало, ведь ролик был сделан с широким применением компьютерной графики. Интересен бекстейдж? Тогда смотрите видео ниже. Сама же реклама завоевала третье место на престижном фестивале "Каннские львы" в 2017 году.

Мадонна в рекламе BMW, 2001 год

[ + – ] Мадонна в рекламе BMW M5. Фото: скриншот из фильма "Star" (2001) сериала "The Hire"

Самое вкусное, как и положено, мы припасли на десерт. Итак, не нуждающаяся в представлении поп-королева Мадонна и не менее легендарный бренд BMW. В 2001–02 годах немецкий концерн в рекламных целях выпустил серию из восьми короткометражек под общим названием "The Hire" ("Наем" или в альтернативном переводе "BMW напрокат"). У фильмов, снятых известными режиссерами с участием популярных актеров и звезд эстрады, нет общей фабулы, но в каждом эпизоде водитель (его роль исполнил Клайв Оуэн) выполняет на автомобилях BMW различные задания.

В четвертой серии первого сезона, получившей название "Star" ("Звезда"), в главной роли снялась Мадонна, сыграв саму себя. Режиссером выступил именитый Гай Ричи ("Карты, деньги, два ствола" "Большой куш" "Рок-н-рольщик", "Джентльмены"). Рекламируемый автомобиль — "заряженный" седан BMW M5 серии E39.

Поначалу сюжет кажется простым. Отправляясь из отеля на концерт, певица решает сесть совсем не в ту машину, на которой поначалу собиралась ехать, и… Нет смысла спойлерить, смотрите сами — и в течение семи минут экранного времени наслаждайтесь великолепной игрой самой Мадонны, Клайва Оуэна, а еще, конечно, бешеным драйвом BMW M5.

Одновременно реклама служит призывом всегда пользоваться в автомобиле ремнями безопасности, о чем в конце ролика не преминула напомнить и сама компания BMW: "Always wear your seatbelt " ("Всегда пристегивайтесь").

Важно

Кабмин изменил ПДД: детей в автомобилях будут перевозить по-новому

Однако после просмотра возникает вопрос, как Мадонна согласилась на такое. Конечно, в самоиронии поп-диве не откажешь, но отгадка в том, что ее мужем тогда был как раз Гай Ричи, который и убедил певицу добавить к своему имиджу немного сумасшедшинки.

Отдельной похвалы заслуживает саундтрек. Убойная в своей безудержной энергичности композиция Song 2 британской рок-группы Blur из одноименного альбома 1997 года превращает действо в законченный шедевр. По оценке многих кинокритиков и рекламистов, "Звезда" является лучшим эпизодом всего сериала.

Дакота Фэннинг в рекламе BMW, 2016 год

[ + – ] Дакота Фэннинг в рекламе BMW 5-серии. Кадр из фильма "The Escape" (2016 год)

Продолжение "The Hire" увидело свет в 2016 году по случаю 15-летия выхода оригинального сериала, но третий сезон состоял всего из одного эпизода под названием "The Escape" ("Побег"). Сохранилась концепция анонимного перевозчика (его сыграл все тот же Клайв Оуэн), а приглашенной звездой стала молодая американская актриса Дакота Фэннинг. К тому времени она уже успела прославиться благодаря фильмам "Сейчас самое время", "Сумерки. Сага. Новолуние" и "Сумерки. Сага. Затмение". Автомобиль фильма — на тот момент новейший BMW 5-й серии в кузове G30.

На этот разу у BMW получился настоящий блокбастер — по размаху и насыщенностью событиями в единицу времени этот 13-минутный ролик способен утереть нос иным полнометражным боевикам. По сюжету, водитель-наемник должен доставить покупателю "товар" — клона по имени Лили (ее-то и играет Фэннинг), однако в процессе выполнения задания обстоятельства меняются.

Режиссером выступил южноафриканец Нил Бломкамп, который до этого снял такие фильмы, как "Район № 9" и "Элизиум — рай не на Земле". В 2017 году "Побег" удостоился "бронзы" на фестивале "Каннские львы".

Оригинальный сериал "The Hire" и его продолжение "The Escape" до сих пор являются одним из самых ярких примеров брендированного контента не только в автомобильной индустрии, а в маркетинге в целом.