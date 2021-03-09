Сміливо, креативно, смішно. Жінки-знаменитості в автомобільній рекламі (відео)

Мадонна, Клаудія Шиффер, Пенелопа Крус, Ума Турман, Мелісса МакКарті, Дакота Феннінг і Грейс Джонc в автомобільній рекламі. Сім небанальних відеороликів.

Автомобіль і жінка — коли вони разом, рекламний ефект набагато сильніший. А якщо ще й обличчям кампанії зробити знаменитість, можна досягти справді видатних результатів — як у просуванні продукту, так і по враженню від самої реклами.

З різноманіття автомобільної відеореклами зі знаменитими акторками і співачками ми вибрали сім неординарних роликів, де крім жінки-зірки і рекламованої машини, присутня її величність Ідея.

У деяких випадках вона видна і зрозуміла відразу, в інших вимагає осмислення. А ще серед відібраних нами відеореклам є і такі, які впору назвати шедеврами кіно: вони зняті іменитими режисерами за голлівудським стандартом і з голлівудським розмахом.

Грейс Джонc у рекламі Citroen, 1985 рік

[ + – ] Грейс Джонc у рекламі Citroen CX. Фото: Citroen

У цій рекламі 1985 року американська співачка, акторка і модель Грейс Джонс на рестайлінговому хетчбеку Citroen CX виїжджає з величезною головою самої себе, пилить пустелею і повертається назад. За мірками середини 1980-х років ідея непогана, особливо якщо врахувати, що ролик знятий без комп'ютерних ефектів, а тільки за допомогою монтажу. Та й авангардний за тодішнім часом дизайн Citroen CX укупі з незвичайною андрогінною зовнішністю Джонс роблять свою справу.

На той момент Грейс Джонс була на піку популярності. Вона знялася у фентезійному бойовику "Конан-руйнівник" (1984 рік) з Арнольдом Шварценеггером і черговій серії Бондіани "Вид на вбивство" (1985) з Роджером Муром. А її альбом Nightclubbing (1981) ознаменував новий напрямок у музиці і зробив Джонс світовою зіркою.

Автор реклами — відомий французький графічний дизайнер та ілюстратор Жан-Поль Гуд, який у той час також знімав музичні кліпи Грейс Джонс і був з нею в близьких відносинах. Енді Ворхол одного разу назвав його найкращим фотографом і рекламним креативником у світі і одним з останніх цікавих французів.

Клаудія Шиффер у рекламі Citroen, 1998 рік

[ + – ] Клаудія Шиффер у рекламі Citroen Xsara. Фото: Citroen

Німецька супермодель Клаудія Шиффер була амбасадором Citroen з кінця 1990-х по початок 2000-х років, знявшись у декількох рекламних кампаніях французького бренду. З усіх роликів Citroen з Шиффер особливо виділяється ролик 1998 року, де вона бере участь у справжнісінькому краш-тесті.

У цій рекламі Клаудія Шиффер сідає за кермо хетчбека Citroen Xsara і, розігнавшись, врізається в інший автомобіль, що стоїть на місці. Удар, мнеться метал, вистрілюють подушки, але через кілька секунд супермодель виходить з машини без єдиної подряпини.

Таким незвичайним способом Citroen вирішив продемонструвати високий рівень захисту Xsara: це була перша модель компанії в гольф-класі, що отримала фронтальні подушки безпеки в стандартному оснащенні.

Зйомки проходили в липні 1997 року в Національному парку Джошуа-Трі в Каліфорнії і зайняли чотири дні, зажадавши участі бригади з 135 осіб. Авторство ідеї належить рекламному агентству Euro RSCG (у 2012 році перейменованому на Havas Creative, а пізніше на Havas Worldwide).

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Найцікавіше, що Клаудія Шиффер захотіла зніматися без дублера і в момент зіткнення була за кермом! Звичайно, були вжиті всі заходи обережності: швидкість обмежили відміткою 20 км/год (машина рухалася під управлінням електроніки без втручання водія), а сама супермодель була застрахована в Lloyds на $ 5 млн.

Шиффер весь час трималася і посміхалася навіть відразу після удару, хоча, як вона пізніше зізналася, "шум подушки безпеки, що розкрилася, був дещо несподіваним".

Пенелопа Крус у рекламі Honda, 2005 рік

[ + – ] Пенелопа Крус у рекламі Honda Jazz. Фото: Honda

Виводячи на ринок у 2005 році рестайлінгову версію компактного хетчбека Honda Jazz, у компанії запросили знятися в рекламі оновленої моделі відому іспанську кіноактрису Пенелопу Крус, яка на той час уже стала знаменитою завдяки таким фільмам як "Кокаїн" (2001) і "Ванільне небо" (2001).

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У кадрі — ніякого екшну або сюжетного драматизму, тільки добрий гумор і чарівна посмішка самої Крус. У ролику вона грає саму себе, з'явившись в образі пристрасної любительки шопінгу, що повернулася після покупок у свій готель.

Побачивши повернення зірки з магазинів, усі портьє тут же розбігаються, адже їм регулярно доводиться тягати величезну кількість пакетів, які поміщаються у Jazz, незважаючи на компактність машини. Ось чому акторці доводиться зіграти з персоналом готелю в "доганялки" і хованки.

Цю рекламу зняв американський режисер венесуельського походження Анхель Грасіа, який відомий, перш за все, як автор безлічі відеокліпів для зірок світової музичної сцени.

Ума Турман у рекламі Alfa Romeo, 2010 рік

[ + – ] Ума Турман у рекламі Alfa Romeo Giulietta. Фото: Alfa Romeo

Американська акторка Ума Турман (зірка трилерів Квентіна Тарантіно "Вбити Білла" і "Кримінальне чтиво") у 2010 році знялася для реклами хетчбека Alfa Romeo Giulietta, призначеної для розкрутки моделі на європейських ринках.

Ролик далеко не шедевр сценарного чи режисерського мистецтва, зате привертає багатошаровістю. По-перше, це сама Турман, яку вибрали на роль промоутера аж ніяк не випадково. Як зазначали в компанії перед запуском реклами, акторка поєднує красу, витонченість і в той же час агресію і сильний характер. Ось і тут вона грає п'ять абсолютно різних жінок, що має символізувати різноманіття суті Alfa Romeo Giulietta.

По-друге, девізом реклами була фраза з п'єси "Буря" Вільяма Шекспіра: "Ми створені з речовини тієї ж, що й наші сни". Усе це ніби говорить, що в Alfa Romeo своїми клієнтами бачать людей інтелігентних, пристрасних і з харизмою.

Режисером рекламного відеоролика став Кевін Фіцджеральд, а зйомки відбувалися в США.

Мелісса МакКарті в рекламі Kia 2017 рік

[ + – ] Мелісса МакКарті в рекламі Kia Niro. Фото: Kia

Американська комедійна кіноактриса Мелісса МакКарті відома за фільмами "Дівич-вечір у Вегасі" (2011), "Теммі" (2014 року), "Шпигун" (2015), "Піймай шахрайку, якщо зможеш" (2018) і багатьох інших. У 2017 році вона стала обличчям рекламної кампанії гібридного кросовера Kia Niro в США.

Відповідно до амплуа акторки, ролик, що супроводжувався девізом Hero's Journey ( "Шлях героя"), зроблений з комедійним ухилом. За сюжетом, героїня Мелісси, відчайдушна екоактивістка, котра відправляється на порятунок планети і в кожній місії (кити, ліси, льодовики і носороги) потрапляє в анекдотичні ситуації, які загрожують їй, як мінімум, серйозними травмами. Рятуючись від, здавалося б, неминучої загибелі, вона кожен раз повертається у свій екологічний Kia Niro, щоб прийняти черговий виклик.

Звісно, життю Мелісси під час зйомок нічого не загрожувало, адже ролик був зроблений з широким застосуванням комп'ютерної графіки. Цікавий бекстейдж? Тоді дивіться відео нижче. Сама ж реклама завоювала третє місце на престижному фестивалі "Каннські леви" у 2017 році.

Мадонна в рекламі BMW, 2001 рік

[ + – ] Мадонна в рекламі BMW M5. Фото: скріншот з фільму "Star" (2001) серіалу "The Hire"

Найсмачніше, як і належить, ми залишили на десерт. Отже, поп-королева Мадонна і не менш легендарний бренд BMW. У 2001-02 роках німецький концерн у рекламних цілях випустив серію з восьми короткометражок під загальною назвою "The Hire" ( "Найм" або в альтернативному перекладі "BMW напрокат"). У фільмах, знятих відомими режисерами за участю популярних акторів і зірок естради, немає загальної фабули, але в кожному епізоді водій (його роль виконав Клайв Оуен) виконує на автомобілях BMW різні завдання.

У четвертій серії першого сезону, що отримала назву "Star" ( "Зірка"), у головній ролі знялася Мадонна, зігравши саму себе. Режисером був відомий Гай Річі ( "Карти, гроші, два стволи" "Великий куш" "Рок-н-рольщик", "Джентльмени"). Рекламований автомобіль — "заряджений" седан BMW M5 серії E39.

Спочатку сюжет здається простим. Вирушаючи з готелю на концерт, співачка вирішує сісти зовсім не в ту машину, на якій спочатку збиралася їхати, і ... Немає сенсу спойлерити, дивіться самі — і протягом семи хвилин екранного часу насолоджуйтеся чудовою грою самої Мадонни, Клайва Оуена, а ще, звичайно, шаленим драйвом BMW M5.

Одночасно реклама служить закликом завжди користуватися в автомобілі ременями безпеки, про що в кінці ролика не забула нагадати і сама компанія BMW: "Always wear your seatbelt" ( "Завжди пристібатися").

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Однак після перегляду виникає питання, як Мадонна погодилася на таке. Звичайно, у самоіронії поп-діві не відмовиш, але відгадка в тому, що її чоловіком тоді був якраз Гай Річі, який і переконав співачку додати до свого іміджу трохи навіженості.

Окремої похвали заслуговує саундтрек. Енергійна композиція Song 2 британської рок-групи Blur з однойменного альбому 1997 року перетворює дійство в закінчений шедевр. За оцінкою багатьох кінокритиків і рекламістів, "Зірка" є кращим епізодом усього серіалу.

Дакота Феннінг у рекламі BMW, 2016 рік

[ + – ] Дакота Феннінг у рекламі BMW 5-серії. Кадр з фільму "The Escape" (2016 рік)

Продовження "The Hire" побачило світ у 2016 році з нагоди 15-річчя виходу оригінального серіалу, але третій сезон складався всього з одного епізоду під назвою "The Escape" ( "Втеча"). Збереглася концепція анонімного перевізника (його зіграв той же Клайв Оуен), а запрошеною зіркою стала молода американська акторка Дакота Феннінг. На той час вона вже встигла прославитися завдяки фільмам "Зараз саме час", "Сутінки. Сага. Новий Місяць" і "Сутінки. Сага. Затемнення". Автомобіль фільму — на той момент новітній BMW 5-ої серії в кузові G30.

Цього разу в BMW вийшов справжній блокбастер — за розмахом і насиченістю подіями в одиницю часу цей 13-хвилинний ролик здатний утерти ніс іншим повнометражним бойовикам. За сюжетом, водій-найманець повинен доставити покупцю "товар" — клону по імені Лілі (її-то і грає Феннінг), проте в процесі виконання завдання обставини змінюються.

Режисером був південноафриканець Ніл Бломкамп, який до цього зняв такі фільми як "Район № 9" і "Елізіум — рай не на Землі". У 2017 році "Втеча" отримав "бронзу" на фестивалі "Каннські леви".

Оригінальний серіал "The Hire" і його продовження "The Escape" досі є одним з найяскравіших прикладів брендованого контенту не тільки в автомобільній індустрії, а в маркетингу в цілому.