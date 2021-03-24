Brabus презентовал электрический кабриолет на базе Smart EQ (фото)

Новый автомобиль выпустят лимитированной серией: в продажу поступят лишь 50 машин

Тюнинговое ателье Brabus (Германия) презентовало электрический кабриолет Brabus 92R.

В пресс-службе компании уточнили, что новинку изготовят тиражом всего 50 экземпляров.

Brabus 92R создали на базе автомобиля Smart EQ Fortwo Cabrio. Мощность электродвигателя увеличена с "заводских" 60 до 68 кВт, крутящий момент увеличился с 118 до 133 Нм. До 100 километров в час электрокар разгоняется за 10,9 секунды, максимальная скорость – 130 км/ч.

У нового автомобиля заниженная на 25 мм подвеска, аэродинамический обвес со вставками, легкосплавные диски Brabus Monoblock размерностью 16 и 17 дюймов (спереди и сзади), мощный задний диффузор и карбоновые корпуса зеркал.

Интерьер машины обильно украшен кожей, карбоном и полированным алюминием. В салоне – анатомические кресла с кожаной отделкой и фирменной символикой Brabus.

Минимальная стоимость Brabus 92R – 46284 евро, однако в реальности покупатели заплатят за автомобиль меньше в связи с предоставляемой государственной субсидией. К примеру, жителям Германии из этой суммы компенсируют 9 тысяч евро.

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