Brabus презентував електричний кабріолет на базі Smart EQ (фото)

Новий автомобіль випустять лімітованою серією: в продаж надійдуть лише 50 машин.

Тюнінгове ательє Brabus (Німеччина) презентувало електричний кабріолет Brabus 92R.

У прес-службі компанії уточнили, що новинку виготовлять тиражем всього 50 екземплярів.

Brabus 92R створили на базі автомобіля Smart EQ Fortwo Cabrio. Потужність електродвигуна збільшена із "заводських" 60 до 68 кВт, крутний момент збільшився з 118 до 133 Нм. До 100 кілометрів на годину електрокар розганяється за 10,9 секунди, максимальна швидкість — 130 км/ч.

У нового автомобіля занижена на 25 мм підвіска, аеродинамічний обвіс зі вставками, легкосплавні диски Brabus Monoblock розмірністю 16 і 17 дюймів (спереду і ззаду), потужний задній дифузор і карбонові корпуси дзеркал.

Інтер'єр машини прикрашений шкірою, карбоном і полірованим алюмінієм. У салоні — анатомічні крісла з шкіряною обробкою і фірмовою символікою Brabus.

Мінімальна вартість Brabus 92R — 46284 євро, проте в реальності покупці заплатять за автомобіль менше завдяки наданій державній субсидії. Наприклад, жителям Німеччини з цієї суми компенсують 9 тисяч євро.

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