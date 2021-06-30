Из Киева в Херсон и Николаев на автомобиле: красоты, сюрпризы, дороги (фото, видео)

За четыре дня мы побывали в Алешковских песках и Актовском каньоне, на Лемурийском озере и полуострове Горький Кут, а также посетили устричную ферму. Наше путешествие в очередной раз позволило увидеть, насколько красивая страна Украина.

Закрытие границ в условиях продолжающейся пандемии коронавируса повысило популярность внутреннего туризма. В Украине немало интересных мест, которые сейчас наши соотечественники открывают заново. Вот и мы решили отправиться туда, где уже, казалось бы, все исхожено и изъезжено. А именно — в Николаевскую и Херсонскую области.

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В этих двух регионах сосредоточено несколько туристических локаций из разряда must see. Это, например, Алешковские пески и Лемурийское озеро. Причем, будучи расположены недалеко друг от друга, они в сумме дарят такую гамму впечатлений, что этот маршрут можно смело рекомендовать, как один из лучших в Украине.

И дополнять его можно прямо на ходу — благо, туристических изюминок здесь предостаточно. Например, мы заодно побывали на море в одной из интереснейших точек Черноморского побережья и увидели древний Актовский каньон. В итоге за четыре дня поездки — четыре интереснейших природных локации плюс одна гастрономическая.

Важно

В Украине стартовали продажи обновленной Toyota Camry. Цены и характеристики

В таком путешествии не обойтись без авто. И, как показал наш опыт, совсем необязательно это должен быть кроссовер или внедорожник. Мы ездили на гибридной версии обновленного седана Toyota Camry, который совсем недавно вышел на украинский рынок, и ни разу не пожалели о выборе. Автомобиль очень комфортен для водителя и пассажиров, а его подвеска прекрасно глотает неровности, кроме совсем уж крупных. Добавим сюда весьма умеренный расход топлива (6 л/100 км) и получим почти идеальный транспорт для туризма.

Обо всех новшествах рестайлинговой Camry мы скоро расскажем в подробностях в отдельном материале.

[ + – ] Обновленный седан Toyota Camry вышел на украинский рынок в конце апреля Фото: Вадим Добровольский

День 1. Устричная ферма "Устрицы Скифии"

Николаевская область, село Червоноукраинка

Первой точкой путешествия стала устричная ферма "Устрицы Скифии", которая находится на полпути между Одессой и Николаевом по трассе М14 неподалеку от курортного поселка Коблево.

Ферма, открывшаяся в 2014 году, расположена на берегу Тилигульского лимана, а выращивают здесь устрицу Crassostrea Gigas, взятую из устричного питомника на западе Франции. У нее — нежное мясом с тонким морским ароматом и ореховым послевкусием. За 16 месяцев выращивания устрицы проходят естественный аффинаж (очистка от лишних солей) в слабосоленой воде лимана, что придает им особый вкус.

[ + – ] Ферма "Устрицы Скифии": деликатесы на берегу Тилигульского лимана [ + – ] Ферма "Устрицы Скифии": деликатесы на берегу Тилигульского лимана [ + – ] Ферма "Устрицы Скифии": деликатесы на берегу Тилигульского лимана [ + – ] Ферма "Устрицы Скифии": деликатесы на берегу Тилигульского лимана

В меню есть не только устрицы (от 30 до 60 грн за штуку в зависимости от размера), но также сливочный устричный суп, плов с мидиями, рапаны в сливочном соусе и многое другое. Прямо у дегустационного шатра под открытым небом установлены столики (одновременная посадка около 100 человек), можно со своим алкоголем (местное устричное вино не впечатлило), обустроены цивильные туалеты — в общем, неплохо.

Лучше всего сюда приезжать во второй половине дня, чтобы получив гастрономическое удовольствие, полюбоваться бесподобным закатом на Тилигульском лимане

Единственный минус — отвратительная дорога от трассы М14 непосредственно к ферме. Причем из двух возможных путей ни один не удостоится доброго слова.

Как добраться на авто к ферме "Устрицы Скифии"

К геометке "Устрицы Скифии" (или "Устричная ферма") гугл-навигация ведет через село Бессарабка. И то, что начинается сразу за съездом с трассы, иначе как ужасом не назовешь. Это не дорога — это живая иллюстрация расхожего выражения "яма на яме"! Объезжая одну, ты неминуемо проваливаешься колесами в другую — и так около 6 километров. Ехать быстрее 10 км/ч не получается, а за селом ждет еще 5 километров разбитой грунтовки: ям поменьше, но тоже очень некомфортно. В итоге путь занял 40 минут.

[ + – ] Два варианта проезда к ферме "Устрицы Скифии" с трассы М14. Цифрами на карте обозначены: 1 — поворот на Бессарабку, через которую предлагает ехать гугл; 2 — участок полностью разбитой дороги; 3 — поворот на Виноградово (Ленинку); 4 — участок грунтовой дороги, требующий особой осторожности в дождь Фото: коллаж Фокус

В самой Червоноукраинке, возле которой расположена ферма, улицы также усеяны ямами, зато здесь мы узнали о существовании более проезжей грунтовой дороги через село Виноградное (Ленинка). По времени это втрое быстрее (мы уложились в 15 минут), но нужно иметь в виду, что грунтовка проходит по берегу лимана и включает несколько подъемов и спусков — в дождь все раскисает, а на уклонах требуется особая осторожность.

Чем интересна ферма "Устрицы Скифии"

Вкусные устрицы непосредственно в месте вылова

Отдых в заповедной зоне, можно с палатками

Новые впечатления: экскурсия по устричной ферме, кайт-станция с возможностью покататься на кайте или катамаране под парусом

День 2. Алешковские пески

Херсонская область, поселок Алешки

[ + – ] Позади Toyota Camry — Алешковские пески, крупнейший песчаный массив в Украине Фото: Вадим Добровольский

Ночевка в Николаеве, а на следующий день нас ждут Алешковские пески (также распространено название Олешковские пески). Самый большой песчаный массив Украины и один из крупнейших в Европе имеет статус Национального природного парка. Я уже бывал здесь прежде, причем ездил по здешним пескам на внедорожнике, участвуя в журналистском ралли-рейде, но у Toyota Camry другое предназначение. К тому же заехать в парк на авто, квадроцикле или мотоцикле без договоренности с администрацией не получится.

[ + – ] Указатель до пустыни доведет! [ + – ] Алешковские пески: долгая дорога в дюнах

Билет стоит 50 грн для взрослых и 25 грн для детей (до шести лет бесплатно), но не ждите особого сервиса. Инфраструктура включает небольшую парковку, урны для мусора и туалет непосредственно у старта туристического маршрута.

Поднимаешься на дюну — и перед взором сколько хватает глаз простирается самая что ни на есть пустыня

Впрочем, не за этим сюда едут туристы. Поднимаешься на первый холм — и перед взором сколько хватает глаз простирается самая что ни на есть пустыня: песчаные дюны (некоторые достигают в высоту 20 м), редкая растительность и ветер, который несет с собой песок. Здесь обустроена кольцевая туристическая тропа с указателями, протяженность которой составляет 2,2 км. На маршруте есть четыре видовые остановки, а обойти его по периметру можно за пару часов.

[ + – ] Национальный природный парк Алешковские пески Фото: Вадим Добровольский [ + – ] Национальный природный парк Алешковские пески Фото: Вадим Добровольский [ + – ] Национальный природный парк Алешковские пески Фото: Вадим Добровольский

Но можно и отклониться от тропы, чтобы, уйдя подальше от туристов, оказаться наедине с собой и пустыней. Полчаса такой прогулки прочищают мысли получше сеанса медитации! Главное — не потерять из виду кромку леса, чтобы не заблудиться, ведь мобильная связь здесь практически отсутствует.

Летом температура песка может достигать 77 градусов по Цельсию, поэтому в это время года в Алешковские пески лучше приезжать ранним утром или ближе к вечеру, когда не так жарко.

Как доехать на авто до Алешковских песков

При старте из Одессы дорога поведет вас через Николаев и объездную Херсона. Время в пути составит около четырех часов, а километраж — чуть менее 250 км. Мы же ехали из Николаева — по времени и расстоянию это примерно вдвое меньше.

Если не брать во внимание практически разрушенный ж/д переезд на выезде из Николаева, дорога не доставит проблем даже обычным легковушкам. За окном будут мелькать живописные пейзажи: кусочек Тилигульского лимана, мосты через Южный Буг и Днепр, сосновый Цюрупинский лес, в котором стоит сделать остановку, чтобы подышать чистейшим воздухом.

[ + – ] Маршрут проезда на авто из Одессы до Алешковских песков

Непосредственно на подъезде к Алешковским пескам нужно быть внимательным, поскольку геометка "Алешковские пески" в гугл-навигации приведет к закрытому шлагбауму у въезда в воинскую часть, расположенную по соседству с парком. Чтобы не делать крюк, свернув с трассы Е97, нужно за ж/д переездом повернуть направо, чтобы через пару километров оказаться у здания Администрации парка. Либо сразу внести в навигацию правильный маршрут проезда к Алешковским пескам.

Почему стоит посетить Алешковские пески

Увидеть самый крупный песчаный массив Украины и один из крупнейших в Европе

Насладиться тишиной и завораживающими пустынными пейзажами

Покататься с дюн на сноубордах или тарелках

Сделать запоминающуюся фотосессию словно в настоящей пустыне

Важно

Лемурийское озеро. Мертвое море розового цвета на Херсонщине

День 2. Полуостров Горький Кут

Херсонская область, село Хорлы

Далее мы взяли курс на знаменитое Лемурийское озеро, намереваясь остановиться на ночлег как можно ближе к нему, чтобы увидеть его знаменитые розовые воды на следующий день. Однако найти жилье через интернет никак не удавалось, и чем ниже садилось солнце, тем явственнее вырисовывалась перспектива ночевать в машине посреди степи. Это в наши планы не входило, поэтому когда гугл предложил остановиться в селе Хорлы в 70 км от озера, мы, почти отчаявшиеся, согласились. И ничуть не пожалели.

[ + – ] Хорлы — единственный населенный пункт полуострова Горький Кут Фото: Вадим Добровольский

Утром мы неожиданно для себя проснулись у моря. Хорлы — единственный населенный пункт маленького полуострова Горький Кут на черноморском побережье. Полуостров, некогда бывший островом, иногда называют маленьким Крымом благодаря похожим очертаниям и великолепным пейзажам: с высоких берегов (местами высота достигает семи метров) открываются захватывающие виды.

Также Хорлы славятся целебными источниками. На полуострове их несколько, во всех вода имеет температуру +8-10 градусов круглый год. Над самым обустроенным источником сооружена часовня, в еще одном воду по своим лечебным свойствам приравнивают к известной "Нафтусе".

Настоящую цивилизацию на Горький Кут принесла на рубеже XIX—XX веков Софья Богдановна Фальц-Фейн, известна предпринимательница того времени. Ее усилиями здесь были обустроены морской порт, монетный двор, метеостанция, устричный завод, грязевая лечебница. Интересно, что сын Софьи Богдановны, Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн, основал знаменитый заповедник Аскания-Нова, но судьба самой женщины трагична: в 1919 году ее застрелили большевики.

[ + – ] Полуостров Горький Кут на черноморском побережье [ + – ] Полуостров Горький Кут на черноморском побережье [ + – ] Полуостров Горький Кут на черноморском побережье [ + – ] Полуостров Горький Кут на черноморском побережье

Сегодня порт практически заброшен, а основным источником заработка для немногочисленных местных жителей остается туризм, причем на фоне других морских курортов цены весьма демократичны.

Море здесь мелкое, а пляж покрывают водоросли, которые не убирают даже в сезон

В Хорлах есть несколько пансионатов различного уровня — от весьма приличного комплекса под названием Поместье с бассейнами и мини-садом с павлинами (именно в нем мы остановились на ночлег) до маленьких дощатых домиков без каких-либо удобств. Море здесь мелкое, а пляж, даром что широкий, отличается неухоженностью — берег покрывают водоросли, которые остаются неубранными даже в сезон.

[ + – ] Полуостров Горький кут иногда называют маленьким Крымом

Как добраться на авто до села Хорлы и полуострова Горький Кут

[ + – ] Хорлы: карта проезда на авто

Из Херсона по трассе М17 проехать 71 км в строну Джанкоя, свернуть направо в направлении пгт Каланчак, проехать его насквозь, повернуть направо и, двигаясь по главной, через 21 км прибыть в Хорлы.

Почему стоит побывать в Хорлах

Отдых у Черного моря

Невысокие цены на жилье в курортный сезон

Великолепные пейзажи и девственная природа

Целебные водные источники

Место с историей

День 3. Лемурийское озеро

Херсонская область, село Григоровка

В рамках проекта "Красивая страна 2021" Фокус уже подробно рассказывал, что собой представляет Лемурийское озеро, также именуемое Розовым. В том материале мы подробно объяснили, почему вода здесь имеет кажущийся нереальным розовый цвет и каковы ее целебные свойства. Здесь же добавим несколько путевых наблюдений, сделанных непосредственно при посещении озера.

[ + – ] Toyota Camry на берегу Лемурийского озера при въезде со стороны Григоровки Фото: Вадим Добровольский

Мы приехали к озеру по гугловскому путеводителю — то есть через запад, со стороны села Григоровка. Увы, с этой стороны озеро обмельчало и уже не имеет той неописуемой красоты, которая его прославила. В частности, уловить розовый цвет воды можно едва-едва. Поэтому подъезжать лучше с востока, от села Ивановка. С этой стороны, как и полагается, открывается невероятный вид на розовое озеро.

[ + – ] По дну Лемурийского озера можно ходить без опаски, но на некоторых участках грунт настолько мягкий, что при нажатии нога проваливается почти по колено

Ветряки на берегу добавляют пейзажу особого сюрреализма

Впрочем, у западного маршрута тоже есть плюс. С этой стороны берег озера буквально усеян огромными ветряками, что добавляет пейзажу особого сюрреализма. А низкий уровень воды, едва покрывающей дно озера, позволяет отойти далеко-далеко от берега, почувствовав себя героем фантастического фильма, высадившегося на другую планету.

[ + – ] Лемурийское озеро: завораживающая красота Фото: Вадим Добровольский [ + – ] Лемурийское озеро: завораживающая красота Фото: Вадим Добровольский [ + – ] Лемурийское озеро: завораживающая красота Фото: Вадим Добровольский [ + – ] Лемурийское озеро: завораживающая красота Фото: Вадим Добровольский

Как доехать на автомобиле к Лемурийскому озеру

По умолчанию гугл-навигация ведет к Лемурийскому озеру с западной стороны. Если вы выберете этот маршрут, следуйте от Херсона автодорогой Т2206 ("Херсон — Новая Каховка — Геническ") до пересечения с дорогой Т2202, после чего на перекресте поверните направо. На этом участке недавно уложено полностью новое покрытие, и ехать по этой дорого одно удовольствие.

[ + – ] По умолчанию гугл-навигация ведет к Лемурийскому озеру с западной стороны

От Григоровки к озеру ведет гравийная дорога, посыпанная крупным щебнем. Она относительно ровная, но поднимаемая колесами пыль вынуждает сбросить скорость. Также есть риск получить камень из под колес встречного или обгоняющего автомобиля.

Чем примечательно Лемурийское озеро

Одно из самых красивых мест на юге Украины

Вода нереального розового цвета (на отдельных участках озера)

Вода озера, обогащенная минералами, целебна для здоровья

Присутствуют места с лечебной грязью

День 4. Актовский каньон

Николаевская область, Вознесенский район, село Актово

Важно

3аповедник "Кийловская Аскания". Единение с природой невдалеке от столицы

После Лемурийского озера предполагалось возращение в Киев, но встретившиеся на берегу туристы в красках описали свое недавнее посещение Актовского каньона. Переглянувшись с друзьями, мы не сговариваясь решили: едем!

Путь домой все равно лежал через Одессу, поэтому небольшой крюк к Вознесенску выглядел вполне оправданным, чтобы увидеть ансамбль древних скал и гранитных валунов, который по геологии и ландшафту похож на знаменитый Большой каньон в Колорадо. Более того — они и возникли примерно в одно и то же время, а именно 65 млн лет назад.

[ + – ] Глядя на древние скалы, волей-неволей чувствуешь себя песчинкой, чья жизнь и устремления кажутся незначительными по сравнению с многомиллиардной эволюцией Земли

Каньон начинается буквально за окраиной села Актово. В глубину он достигает 40-50 метров, а общая площадь превышает 250 гектаров. Это уникальная экосистема со скалами, лесами и заводями на реке Мертвовод, прорезающей древние скалы.

С гранитных утесов открываются потрясающие виды, от которых захватывает дух. Можно забраться на одну из вершин и сделать фото на память, можно пройтись узкой тропинкой между скалами и Мертвоводом, удивляясь причудливой фантазии природы и слушая журчание воды и пение птиц.

С гранитных утесов открываются потрясающие виды, от которых захватывает дух

А можно присесть отдохнуть в маленькой уютной долине между каменными грядами (третья фотография в галерее ниже). Она укрыта от ветров, покрыта мягкой травой — идеальное место, чтобы остановиться на ночлег с палаткой. К слову, многие туристы так и делают. Ну а для тех, кому нужно чуть больше комфорта, на окраине Актово расположен кемпинг с электричеством и душем.

В селе есть продуктовый магазин, но выбор там ограниченный, а на склонах самого каньона почти нет крупных деревьев, что обуславливает отсутствие дров. Поэтому углями для мангала и едой следует запастись загодя, если вы направляетесь сюда на несколько дней.

[ + – ] Актовский каньон: древние скалы и уютные долины Фото: Вадим Добровольский [ + – ] Актовский каньон: древние скалы и уютные долины Фото: Вадим Добровольский [ + – ] Актовский каньон: древние скалы и уютные долины Фото: Вадим Добровольский [ + – ] Актовский каньон: древние скалы и уютные долины Фото: Вадим Добровольский [ + – ] Актовский каньон: древние скалы и уютные долины Фото: Вадим Добровольский [ + – ] Актовский каньон: древние скалы и уютные долины Фото: Вадим Добровольский

К слову, неподалеку расположен еще один каньон — Арбузинский. Он также известен как Малый Актовский каньон или "Долина Дьявола". Примечательно, что это один из самых древних каньонов в Украине. Говорят, на здешних скалах зимой можно встретить цветущие фиалки — считается, что вулкан, некогда образовавший каньон, все еще до конца не остыл. Поэтому советуем задержаться здесь на целый день, чтобы увидеть оба каньона.

Как добраться на авто до Актовского каньона

От Николаева доехать до Вознесенска, а дальше следовать к геометке "Актовский каньон". Если стартовать из Одессы, тоже лучше добираться через Николаев (250 км, четыре часа езды), потому что альтернативный маршрут через Доброслав хоть и короче (170 км), но по времени выигрыша почти нет (3,5 часа) из-за более плохой дороги. При этом нужно иметь в виду что в между Николаевом и Вознесенском в районе Новой Одессы встречаются полностью разбитые участки, изобилующие ямами.

[ + – ] Маршрут проезда на авто из Николаева к Актовскому каньону

Последние несколько километров к селу Актово, возле которого расположен каньон, — это старая дорога, вымощенная брусчаткой. Она вполне проходима для любого автомобиля, включая легковушки с маленьким клиренсом, но быстро по ней не поедешь.

Почему стоит посетить Актовский каньон

Уникальная природная локация

Девственная природа: скалы и река

Полная уединенность от внешнего мира

Два варианта отдыха с палатками: в кемпинге и в долине

Украина — красивая страна

Внутренний туризм, который прошлым летом в первую волну пандемии коронавируса виделся единственны выходом из безысходности закрытых границ, постепенно приобрел для наших соотечественников новый смысл. Мы по-настоящему богаты, обладая немалым количеством природных и архитектурных достопримечательностей.

[ + – ] Toyota Camry на фоне скал Актовского каньона Фото: Вадим Добровольский

Причем они есть практически в каждой области и каждом регионе. Наше путешествие по Николаевской и Херсонской областям в очередной раз наглядно продемонстрировало, что Украина — очень красивая страна!