Представлен новый Lexus LX 2022: официальные фото и все подробности внедорожника
Lexus LX 2022 впервые получил турбомотор и роскошную четырехместную версию, но не растерял внедорожных способностей.
Состоялась онлайн-презентация нового Lexus LX четвертого поколения. Роскошный брат Toyota Land Cruiser 300 поступит в продажу с первого квартала 2022 года, сообщает официальный сайт бренда. Цены пока не огласили, но уже известно, что модель существенно подорожает.
Дизайн Lexus LX 2022
Новый Lexus LX сохранил знакомый дизайн и от Land Cruiser его по-прежнему можно отличить по огромной веретенообразной решетке радиатора. Фонари теперь соединены светящейся вставкой. Вариант F-Sport узнается по черной решетке радиатора и 22-дюймовым дискам вместо стандартных 18-дюймовых.
В основе внедорожника лежит современная рамная платформа TNGA-F, позволившая снизить массу сразу на 200 кг. Колесная база (2850 мм) и клиренс Lexus LX (225 мм) остались прежними.
Интерьер и комплектация Lexus LX 2022
В отделке салона использованы кожа, дерево и алюминий. В отличие от Land Cruiser 300, автомобиль получил виртуальную панель приборов и сразу два сенсорных дисплея (нижний экран управляет климат-контролем).
Базовая комплектация Lexus LX расширена и включает четырехзонный климат-контроль, электроприводы сидений, рулевой колонки и двери багажника, камеры кругового обзора, вентиляцию кресел первого и второго ряда, сканер отпечатков пальцев, пару мониторов для задних пассажиров. Также предусмотрен комплекс Lexus Safety System+ – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание знаков и усталости водителя.Важно
Особняком стоит вариант Ultra Luxury с более роскошной внутренней отделкой и мощной аудиосистемой Mark Levinson с 25 динамиками. Задний диван в нем заменен двумя отдельными сиденьями с электроприводом.
Характеристики Lexus LX 2022
Новый Lexus LX 600 получил 3,5-литровый 415-сильный V6 твин-турбо и 10-ступенчатую АКПП. В некоторых странах будет доступна версия LX 500d с 3,3-литровым 309-сильным турбодизелем, а позже могут добавить 443-сильную гибридную установку от Toyota Tundra 2022.
Lexus LX 2022 сохранил адаптивные амортизаторы и гидроподвеску Active Height Control. Внедорожнику под силу броды глубиной до 70 см и 45-градусные подъемы.
Кроме того, автомобиль сохранил набор внедорожных систем:
- Полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
- E-KDSS – отключаемые стабилизаторы поперечной устойчивости.
- Multi-Terrain Select – выбор режимов для разных типов бездорожья.
- Crawl Control – внедорожный круиз-контроль, позволяющий "проползти" сложный участок на малой скорости.
- Downhill Assist Control – помощь на крутом спуске.
Ранее Фокус рассказывал о самом дорогом Toyota Land Cruiser 300. Цена внедорожника превышает 100 тыс. долларов.