Nissan готовит сверхмощный гибридный суперкар в ретро-стиле

Гибридная установка повысит мощность Nissan GT-R и позволит вписаться в современные эко-нормы.

В Nissan поделились подробностями о новом поколении купе GT-R. Популярная спортивная модель станет мощнее за счет гибридной установки. Об этом сообщает издание Autocar.

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CEO Nissan Макото Учида сообщил, что новый Nissan GT-R останется одним из самых быстрых автомобилей в своем классе. Он назвал будущее купе королем гоночных треков.

Для того, чтобы демонстрировать выдающиеся характеристики, автомобилю необходима электрификация, ведь она позволит существенно увеличить мощность автомобиля. К тому же, таким образом удастся вписать суперкар в новые строгие эко-нормы.

[ + – ] Дизайн выполнят в духе культовых Nissan Skyline GT-R 90-х

Пока точно неизвестно, какой тип гибридной установки готовят для GT-R. По предварительным данным, его оснастят 3,0-литровым бензиновым V6 с турбонаддувом и электромотором суммарной мощностью свыше 700 л. с.

Nissan GT-R36 (именно такое обозначение получит модель) построят на полностью новой платформе. В его конструкции используют больше легких композитных материалов.

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Что касается дизайна, то его выполнят в ретро-стиле. Во внешнем виде можно будет заметить черты самого первого Nissan Skyline GT-R 1969 года и культовых моделей R32 и R33 90-х годов. Напомним, что недавно представили новый Nissan Z с дизайном в духе 60-х и публика положительно приняла купе.

Ранее Фокус рассказывал о сверхмощной эксклюзивной версии Nissan Skyline GT-R50. Ее оценили в миллион евро.