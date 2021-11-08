Nissan готує надпотужний гібридний суперкар у ретро-стилі

Гібридна установка підвищить потужність Nissan GT-R і дозволить вписатись у сучасні еконорми.

У Nissan поділилися подробицями про нове покоління купе GT-R. Популярна спортивна модель стане потужнішою за рахунок гібридної установки. Про це повідомляє видання Autocar.

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CEO Nissan Макото Учіда повідомив, що новий Nissan GT-R залишиться одним із найшвидших автомобілів у своєму класі. Він назвав майбутнє купе королем гоночних треків.

Для того щоб демонструвати видатні характеристики, автомобілю необхідна електрифікація, адже вона дозволить суттєво збільшити потужність автомобіля. До того ж, вдасться вписати суперкар у нові суворі еконорми.

[ + – ] Дизайн виконають у дусі культових Nissan Skyline GT-R 90-х.

Поки достеменно невідомо, який тип гібридної установки готують для GT-R. За попередніми даними, його оснастять 3,0-літровим бензиновим V6 з турбонаддувом та електромотором сумарною потужністю понад 700 к.с.

Nissan GT-R36 (саме таке позначення отримає модель) збудують на повністю новій платформі. У конструкції використовують більше легких композитних матеріалів.

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Що стосується дизайну, то його виконають у ретро-стилі. У зовнішньому вигляді можна буде помітити риси першого Nissan Skyline GT-R 1969 року і культових моделей R32 і R33 90-х років. Нагадаємо, що нещодавно представили новий Nissan Z з дизайном на кшталт 60-х і публіка позитивно прийняла купе.

Раніше Фокус розповідав про надпотужну ексклюзивну версію Nissan Skyline GT-R50. Її оцінили у мільйон євро.