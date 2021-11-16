Старый 55-летний Ford разогнали до максимальных 200 км/ч на автобане (видео)
Ford Mustang неплохо сохранился и без труда достиг максимальной скорости. Винтажный автомобиль легко держался в потоке современных машин.
В Германии решили необычным способом испытать культовый Ford Mustang первого поколения. Американский масл-кар взялись разогнать до максимальной скорости на автобане. Видео заезда опубликовали на Youtube-канале TopSpeedGermany.
Блогеры с TopSpeedGerman уже не впервые подобным образом тестируют самые разные авто. Они уже разогнали до предела десятки машин – новых и подержанных, легковых и грузовых.
Для теста взяли кабриолет Ford Mustang 1966 года в далеко не самой быстрой модификации, но в хорошем состоянии. Автомобиль оснащен 4,7-литровым карбюраторным V8 мощностью 203 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Следует отметить, что в 1966 году выпускали версии модели мощностью до 306 л. с.Важно
Тем не менее, классический Ford Mustang неплохо чувствовал себя на автобане и легко держался в потоке современных машин. До максимальных 200 км/ч кабриолет добрался без особых проблем.
На автобанах пока остаются участки без каких-либо ограничений скорости для подобных тестов. Однако вскоре и на них введут лимиты.
Также Фокус рассказывал, что Ford рассекретил новое поколение Mondeo. Его продажи начнутся в 2022 году.