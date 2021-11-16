Старий 55-річний Ford розігнали до максимальних 200 км/год на автобані (відео)

Ford Mustang непогано зберігся і легко досяг максимальної швидкості. Вінтажний автомобіль легко тримався у потоці сучасних машин.

У Німеччині вирішили у незвичний спосіб випробувати культовий Ford Mustang першого покоління. Американський масл-кар почали розігнати до максимальної швидкості на автобані. Відео заїзду опублікували на YouTube-каналі TopSpeedGermany.

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Блогери з TopSpeedGerman уже не вперше подібним способом тестують різні авто. Вони вже розігнали до межі десятки машин — нових і вживаних, легкових і вантажних.

[ + – ] Кабріолет легко досяг 200 км/год

Для тесту взяли кабріолет Ford Mustang 1966 року в далеко не найшвидшій модифікації, але в хорошому стані. Автомобіль оснащений 4,7-літровим карбюраторним V8 потужністю 203 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Варто зазначити, що в 1966 році випускали версії моделі потужністю до 306 к. с.

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Проте класичний Ford Mustang непогано почувався на автобані та легко тримався у потоці сучасних машин. До максимальних 200 км/год кабріолет дістався без особливих проблем.

[ + – ] Старий 55-річний масл-кар непогано зберігся

На автобанах поки що залишаються ділянки без жодних обмежень швидкості для подібних тестів. Однак незабаром і на них запровадять ліміти.

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