UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Новый Volkswagen Multivan T7 подготовили для украинских дорог: фото и подробности

2178
Тюнинг Volkswagen Multivan 2022, Тюнинг Volkswagen Multivan, Volkswagen Multivan 2022, новый Volkswagen Multivan
Фото: carscoops.com | Дорожный просвет увеличен на 40 мм

Volkswagen Multivan 2022 превратили в эффектный внедорожник. Такая модель вскоре станет серийной.

Новый Volkswagen T7 Multivan только-только поступил в продажу, а тюнеры уже взялись за его доработку. Например, минивэн подготовили к серьезному бездорожью. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Внедорожный тюнинг Volkswagen Multivan 2022 выполнило немецкое ателье Delta 4X4. За основу взяли стандартную версию модели длиной 4973 мм.

Тюнинг Volkswagen Multivan 2022, Тюнинг Volkswagen Multivan, Volkswagen Multivan 2022, новый Volkswagen Multivan
Минивэн получил внедорожные шины
Фото: carscoops.com

Автомобиль получил расширители колесных арок и шины для бездорожья размером 255/55 R18. Также обращают на себя внимание дуги, дополнительная оптика и багажник на крыше. Клиренс увеличен на 40 мм, а боковые окна закрыты пластиковыми заглушками со специальными креплениями для канистр или ящиков.

Важно
Почти фура: как выглядит самый необычный тюнинг Нивы
Почти фура: как выглядит самый необычный тюнинг Нивы

Для доработки выбрали подзаряжаемый гибрид Volkswagen T7 Multivan. Он оснащен 1,4-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором суммарной мощностью 218 л. с. Минивэн получил 7-ступенчатую роботизированную КПП с двумя сцеплениями и полный привод 4Motion.

Тюнинг Volkswagen Multivan 2022, Тюнинг Volkswagen Multivan, Volkswagen Multivan 2022, новый Volkswagen Multivan
Для доработки взяли плаг-ин гибрид Volkswagen Multivan
Фото: carscoops.com

Новый Volkswagen Multivan T7 от Delta 4X4 – не просто концепт-кар. Внедорожный минивэн поступит в продажу со второй половины 2022 года.

Ранее Фокус рассказывал о внедорожной версии Porsche 911. Она также станет серийной с 2022 года.