Новый Volkswagen Multivan T7 подготовили для украинских дорог: фото и подробности
Volkswagen Multivan 2022 превратили в эффектный внедорожник. Такая модель вскоре станет серийной.
Новый Volkswagen T7 Multivan только-только поступил в продажу, а тюнеры уже взялись за его доработку. Например, минивэн подготовили к серьезному бездорожью. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Внедорожный тюнинг Volkswagen Multivan 2022 выполнило немецкое ателье Delta 4X4. За основу взяли стандартную версию модели длиной 4973 мм.
Автомобиль получил расширители колесных арок и шины для бездорожья размером 255/55 R18. Также обращают на себя внимание дуги, дополнительная оптика и багажник на крыше. Клиренс увеличен на 40 мм, а боковые окна закрыты пластиковыми заглушками со специальными креплениями для канистр или ящиков.Важно
Для доработки выбрали подзаряжаемый гибрид Volkswagen T7 Multivan. Он оснащен 1,4-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором суммарной мощностью 218 л. с. Минивэн получил 7-ступенчатую роботизированную КПП с двумя сцеплениями и полный привод 4Motion.
Новый Volkswagen Multivan T7 от Delta 4X4 – не просто концепт-кар. Внедорожный минивэн поступит в продажу со второй половины 2022 года.
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