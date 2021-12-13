Новый Volkswagen Multivan T7 подготовили для украинских дорог: фото и подробности

Volkswagen Multivan 2022 превратили в эффектный внедорожник. Такая модель вскоре станет серийной.

Новый Volkswagen T7 Multivan только-только поступил в продажу, а тюнеры уже взялись за его доработку. Например, минивэн подготовили к серьезному бездорожью. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Внедорожный тюнинг Volkswagen Multivan 2022 выполнило немецкое ателье Delta 4X4. За основу взяли стандартную версию модели длиной 4973 мм.

[ + – ] Минивэн получил внедорожные шины Фото: carscoops.com

Автомобиль получил расширители колесных арок и шины для бездорожья размером 255/55 R18. Также обращают на себя внимание дуги, дополнительная оптика и багажник на крыше. Клиренс увеличен на 40 мм, а боковые окна закрыты пластиковыми заглушками со специальными креплениями для канистр или ящиков.

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Для доработки выбрали подзаряжаемый гибрид Volkswagen T7 Multivan. Он оснащен 1,4-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором суммарной мощностью 218 л. с. Минивэн получил 7-ступенчатую роботизированную КПП с двумя сцеплениями и полный привод 4Motion.

[ + – ] Для доработки взяли плаг-ин гибрид Volkswagen Multivan Фото: carscoops.com

Новый Volkswagen Multivan T7 от Delta 4X4 – не просто концепт-кар. Внедорожный минивэн поступит в продажу со второй половины 2022 года.

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