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Новий Volkswagen Multivan T7 підготували для українських доріг: фото та подробиці

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Тюнінг Volkswagen Multivan 2022, Тюнінг Volkswagen Multivan, Volkswagen Multivan 2022, новий Volkswagen Multivan
Фото: carscoops.com | Дорожній просвіт збільшено на 40 мм

Volkswagen Multivan 2022 перетворили на ефектний позашляховик. Така модель незабаром стане серійною.

Новий Volkswagen T7 Multivan щойно надійшов у продаж, а тюнери вже взялися за його доопрацювання. Наприклад, мінівен підготували до серйозного бездоріжжя. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

Позашляховий тюнінг Volkswagen Multivan 2022 здійснило німецьке ательє Delta 4X4. За основу взяли стандартну версію моделі завдовжки 4 973 мм.

Тюнінг Volkswagen Multivan 2022, Тюнінг Volkswagen Multivan, Volkswagen Multivan 2022, новий Volkswagen Multivan
Мінівен отримав позашляхові шини
Фото: carscoops.com

Автомобіль отримав розширювачі колісних арок і шини для бездоріжжя розміром 255/55 R18. Також звертають на себе увагу дуги, додаткова оптика та багажник на даху. Кліренс збільшений на 40 мм, а бічні вікна закриті пластиковими заглушками зі спеціальними кріпленнями для каністр або ящиків.

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Для доопрацювання обрали гібрид Volkswagen T7 Multivan. Він оснащений 1,4-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором сумарною потужністю 218 к. с. Мінівен отримав 7-ступінчасту роботизовану КПП з двома зчепленнями та повний привід 4Motion.

Тюнінг Volkswagen Multivan 2022, Тюнінг Volkswagen Multivan, Volkswagen Multivan 2022, новий Volkswagen Multivan
Для доопрацювання взяли плаг-ін гібрид Volkswagen Multivan
Фото: carscoops.com

Новий Volkswagen Multivan T7 від Delta 4X4 — це не просто концепт-кар. Позашляховий мінівен надійде у продаж із другої половини 2022 року.

Раніше Фокус розповідав про позашляхову версію Porsche 911. Вона також стане серійною з 2022 року.