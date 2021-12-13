Новий Volkswagen Multivan T7 підготували для українських доріг: фото та подробиці

Volkswagen Multivan 2022 перетворили на ефектний позашляховик. Така модель незабаром стане серійною.

Новий Volkswagen T7 Multivan щойно надійшов у продаж, а тюнери вже взялися за його доопрацювання. Наприклад, мінівен підготували до серйозного бездоріжжя. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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Позашляховий тюнінг Volkswagen Multivan 2022 здійснило німецьке ательє Delta 4X4. За основу взяли стандартну версію моделі завдовжки 4 973 мм.

[ + – ] Мінівен отримав позашляхові шини Фото: carscoops.com

Автомобіль отримав розширювачі колісних арок і шини для бездоріжжя розміром 255/55 R18. Також звертають на себе увагу дуги, додаткова оптика та багажник на даху. Кліренс збільшений на 40 мм, а бічні вікна закриті пластиковими заглушками зі спеціальними кріпленнями для каністр або ящиків.

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Для доопрацювання обрали гібрид Volkswagen T7 Multivan. Він оснащений 1,4-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором сумарною потужністю 218 к. с. Мінівен отримав 7-ступінчасту роботизовану КПП з двома зчепленнями та повний привід 4Motion.

[ + – ] Для доопрацювання взяли плаг-ін гібрид Volkswagen Multivan Фото: carscoops.com

Новий Volkswagen Multivan T7 від Delta 4X4 — це не просто концепт-кар. Позашляховий мінівен надійде у продаж із другої половини 2022 року.

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