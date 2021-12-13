Новий Volkswagen Multivan T7 підготували для українських доріг: фото та подробиці
Volkswagen Multivan 2022 перетворили на ефектний позашляховик. Така модель незабаром стане серійною.
Новий Volkswagen T7 Multivan щойно надійшов у продаж, а тюнери вже взялися за його доопрацювання. Наприклад, мінівен підготували до серйозного бездоріжжя. Про це повідомляє сайт "Carscoops".
Позашляховий тюнінг Volkswagen Multivan 2022 здійснило німецьке ательє Delta 4X4. За основу взяли стандартну версію моделі завдовжки 4 973 мм.
Автомобіль отримав розширювачі колісних арок і шини для бездоріжжя розміром 255/55 R18. Також звертають на себе увагу дуги, додаткова оптика та багажник на даху. Кліренс збільшений на 40 мм, а бічні вікна закриті пластиковими заглушками зі спеціальними кріпленнями для каністр або ящиків.Важливо
Для доопрацювання обрали гібрид Volkswagen T7 Multivan. Він оснащений 1,4-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором сумарною потужністю 218 к. с. Мінівен отримав 7-ступінчасту роботизовану КПП з двома зчепленнями та повний привід 4Motion.
Новий Volkswagen Multivan T7 від Delta 4X4 — це не просто концепт-кар. Позашляховий мінівен надійде у продаж із другої половини 2022 року.
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