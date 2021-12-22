Китай закупил сотни автобусов с необычным ГБО: они будут обслуживать Олимпиаду-2022
Выхлоп водородных автобусов содержит только пар. Их продолжат эксплуатировать в городах и после закрытия Олимпиады-2022.
Во время Олимпийских игр в Пекине спортсменов и официальные делегации будут перевозить исключительно водородные автобусы. Их уже заказали свыше 700. Об этом сообщает сайт Autohome.
Автобусы оснащены топливными ячейками, а водород хранится в специальных баллонах. При его реакции выделяется электроэнергия, питающая электромотор, а выхлоп содержит только водяной пар.
Пекин получил таких 30 автобусов, а к открытию Олимпиады (оно состоится 4 февраля) их количество доведут до 100. А в городе Чжанцзякоу, где будут проходить соревнования по горнолыжному спорту, планируют использовать сразу 655 водородных автобусов.Важно
Примечательно, что 444 из них уже курсируют на маршрутах и успели перевезти 62 млн. пассажиров в 2021 году. В городе открыли завод по производству водорода и 8 заправных станций. По закрытию Олимпиады автобусы продолжат эксплуатироваться в городе.
В Китае для Олимпийских игр выбрали несколько моделей автобусов:
- Foton AUV BJ6906: длина – 9 м, мощность – 109 л. с., запас хода – 400 км;
- Foton AUV BJ6122: длина – 12 м, мощность – 204 л. с., запас хода – 550 км;
- Yutong Fuel Cell: длина – 11 м, мощность – 163 л. с., запас хода – 550 км.
Ранее Фокус сообщал, что в Китае назвали лучшие авто года. Победители оказались весьма нестандартными.
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