Китай закупил сотни автобусов с необычным ГБО: они будут обслуживать Олимпиаду-2022

Выхлоп водородных автобусов содержит только пар. Их продолжат эксплуатировать в городах и после закрытия Олимпиады-2022.

Во время Олимпийских игр в Пекине спортсменов и официальные делегации будут перевозить исключительно водородные автобусы. Их уже заказали свыше 700. Об этом сообщает сайт Autohome.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Автобусы оснащены топливными ячейками, а водород хранится в специальных баллонах. При его реакции выделяется электроэнергия, питающая электромотор, а выхлоп содержит только водяной пар.

[ + – ] Yutong Fuel Cell Фото: autohome.com.cn

Пекин получил таких 30 автобусов, а к открытию Олимпиады (оно состоится 4 февраля) их количество доведут до 100. А в городе Чжанцзякоу, где будут проходить соревнования по горнолыжному спорту, планируют использовать сразу 655 водородных автобусов.

Важно

Китайцы показали инновационный электрокар с 1000 км запаса хода и виртуальной реальностью

Примечательно, что 444 из них уже курсируют на маршрутах и успели перевезти 62 млн. пассажиров в 2021 году. В городе открыли завод по производству водорода и 8 заправных станций. По закрытию Олимпиады автобусы продолжат эксплуатироваться в городе.

[ + – ] Foton AUV BJ6906 Фото: autohome.com.cn

В Китае для Олимпийских игр выбрали несколько моделей автобусов:

Foton AUV BJ6906: длина – 9 м, мощность – 109 л. с., запас хода – 400 км;

Foton AUV BJ6122: длина – 12 м, мощность – 204 л. с., запас хода – 550 км;

Yutong Fuel Cell: длина – 11 м, мощность – 163 л. с., запас хода – 550 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае назвали лучшие авто года. Победители оказались весьма нестандартными.

Также мы рассказывали, что в Украине стартует производство китайских электробусов. Выпускать их будет "Богдан".