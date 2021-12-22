Китай закупив сотні автобусів із незвичайним ГБО: вони обслуговуватимуть Олімпіаду-2022

Вихлоп водневих автобусів містить лише пару. Їх продовжать експлуатувати в містах і після закриття Олімпіади-2022.

Під час Олімпійських ігор у Пекіні спортсменів та офіційні делегації перевозитимуть винятково водневі автобуси. Їх вже замовили понад 700. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Автобуси оснащені паливними осередками, а водень зберігається у спеціальних балонах. При його реакції виділяється електроенергія, що живить електромотор, а вихлоп містить лише водяну пару.

[ + – ] Yutong Fuel Cell Фото: autohome.com.cn

Пекін отримав 30 таких автобусів, а до відкриття Олімпіади (воно відбудеться 4 лютого) їхню кількість доведуть до 100. А в місті Чжанцзякоу, де відбуватимуться змагання з гірськолижного спорту, планують використати одразу 655 водневих автобусів.

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Примітно, що 444 із них уже курсують на маршрутах та встигли перевезти 62 млн пасажирів у 2021 році. У місті відкрили завод з виробництва водню та 8 заправних станцій. Після закриття Олімпіади автобуси продовжать експлуатувати у місті.

[ + – ] Foton AUV BJ6906 Фото: autohome.com.cn

У Китаї для Олімпійських ігор обрали кілька моделей автобусів:

Foton AUV BJ6906: довжина – 9 м, потужність – 109 к. с., запас ходу – 400 км;

Foton AUV BJ6122: довжина – 12 м, потужність – 204 к. с., запас ходу – 550 км;

Yutong Fuel Cell: довжина – 11 м, потужність – 163 к. с., запас ходу – 550 км.

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