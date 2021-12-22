Новый Lexus LX 2022 в Украине: объявлена цена роскошного собрата Toyota Land Cruiser

Новый Lexus LX вскоре появится в Украине. Внедорожник предложат в бензиновой и дизельной версиях.

Стали известны украинские цены Lexus LX нового поколения. Внедорожник приедет в нашу страну в 2022 года, но заказы на него уже принимаются. Об этом сообщает Обозреватель.

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[ + – ] Внедорожник предложат в бензиновой и дизельной версиях Фото: Lexus

Купить Lexus LX в Украине можно по цене от 3 286 000 гривен. Именно столько стоит версия LX500d Luxury с 3,3-литровым 299-сильным турбодизелем. Модификация LX 600 Superior с 3,5-литровым 415-сильным бензиновым V6 твин-турбо обойдется в 3 919 000 гривен. Оба варианта получили 10-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей.

Новый Lexus LX 2022 построен на современной рамной платформе, которую также использует Toyota Land Cruiser 300. Внедорожник сохранил знакомый дизайн и габариты.

[ + – ] Комплектация Lexus LX расширена Фото: Lexus

В салоне LX появились виртуальная панель приборов и проекция на лобовое стекло. На центральной панели теперь два сенсорных дисплея.

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В стандартном Lexus LX 2022 – три ряда сидений и 7 мест. Новичком является четырехместный вариант VIP: в этом случае на втором ряду установлены два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

[ + – ] В варианте VIP сзади установлены два кресла с электроприводом Фото: Lexus

Базовая комплектация Lexus LX расширена: предусмотрены четырехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, сканер отпечатков пальцев, электроприводы сидений и пятой двери, 11,6-дюймовые дисплея для задних пассажиров. Также предусмотрены системы автоматического торможения, контроля разметки, распознавания дорожных знаков и усталости водителя.

Ранее Фокус рассказывал о новом электрокроссовере Lexus. Его рассекретили за год до премьеры. А также провел тест-драйв Toyota Land Cruiser 300 GR Sport в Украине.