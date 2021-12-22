Новий Lexus LX 2022 в Україні: оголошено ціну розкішного побратима Toyota Land Cruiser

Новий Lexus LX незабаром з'явиться в Україні. Позашляховик запропонують у бензиновій та дизельній версіях.

Стали відомі українські ціни на Lexus LX нового покоління. Позашляховик приїде до нашої країни у 2022 році, але замовлення на нього вже приймаються. Про це повідомляє Оглядач.

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[ + – ] Позашляховик запропонують у бензиновій та дизельній версіях Фото: Lexus

Придбати Lexus LX в Україні можна за ціною від 3 286 000 гривень. Саме стільки коштує версія LX500d Luxury з 3,3-літровим 299-сильним турбодизелем. Модифікація LX 600 Superior з 3,5-літровим 415-сильним бензиновим V6 твін-турбо коштуватиме 3 919 000 гривень. Обидва варіанти отримали 10-ступеневу автоматичну КПП та повний привід з понижувальною передачею.

Новий Lexus LX 2022 побудований на сучасній рамній платформі, яку також використовує Toyota Land Cruiser 300. Позашляховик зберіг знайомий дизайн та габарити.

[ + – ] Комплектація Lexus LX розширена Фото: Lexus

У салоні LX з'явилися віртуальна панель приладів та проєкція на лобове скло. На центральній панелі тепер два сенсорні дисплеї.

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У стандартному Lexus LX 2022 – три ряди сидінь та 7 місць. Початківцем є чотиримісний варіант VIP: у цьому випадку на другому ряду встановлено два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем.

[ + – ] У варіанті VIP ззаду встановлені два крісла з електроприводом Фото: Lexus

Базова комплектація Lexus LX розширена: передбачені чотиризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, сканер відбитків пальців, електроприводи сидінь та п'яти дверей, 11,6-дюймові дисплеї для задніх пасажирів. Також передбачені системи автоматичного гальмування, контролю розмітки, розпізнавання дорожніх знаків та втоми водія.

Раніше Фокус розповідав про новий електрокросовер Lexus. Його розсекретили за рік до прем’єри. А також провів тест-драйв Toyota Land Cruiser 300 GR Sport в Україні.