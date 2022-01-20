В Европе обнаружена Таврия 1993 года в идеальном состоянии

У ЗАЗ-1102 родное лакокрасочное покрытие и отделка салона без повреждений. Автомобиль оснащен 1,1-литровым мотором.

В венгерском городе Сентендре неожиданно нашли хэтчбек ЗАЗ-1102 Таврия 1993 года. Украинский автомобиль превосходно сохранился и выглядит отлично. Сейчас он выставлен на продажу на сайте mobile.de.

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[ + – ] За ЗАЗ просят всего 990 евро Фото: с сайта mobile.de

Несмотря на идеальное состояние, цена автомобиля очень привлекательная. Купить Таврию в Венгрии можно всего за 990 евро. В Украине ЗАЗ-1102 ранних лет выпуска в таком состоянии ощутимо дороже.

[ + – ] Салон Таврии хорошо сохранился Фото: с сайта mobile.de

Автомобиль сохранил родное лакокрасочное покрытие, да и отделка салона Таврии также очень неплохо выглядит. Двигатель ЗАЗ-1102 заводится, но требует обслуживания.

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Экспортная версия хэтчбека оснащена 1,1-литровым 51-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической КПП. Автомобиль развивает 148 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 16,2 с.

[ + – ] Пробег Таврии - 47,5 тыс. км Фото: с сайта mobile.de

Продавец указал в объявлении, что Таврия хорошо сохранилась потому, что простояла около 20 лет в гараже. Пробег автомобиля – всего 47,5 тыс. км и это почти капсула времени. Все это время у ЗАЗ-1102 был один владелец.

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