У Європі виявлено Таврію 1993 року в ідеальному стані

У ЗАЗ-1102 рідне лакофарбове покриття та оздоблення салону без пошкоджень. Автомобіль оснащений 1,1-літровим двигуном.

В угорському місті Сентендре несподівано знайшли хетчбек ЗАЗ-1102 Таврія 1993 року. Український автомобіль чудово зберігся і виглядає чудово. Наразі його виставлено на продаж на сайті mobile.de.

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[ + – ] За ЗАЗ просять лише 990 євро Фото: с сайта mobile.de

Попри ідеальний стан, ціна автомобіля дуже приваблива. Придбати Таврію в Угорщині можна лише за 990 євро. В Україні ЗАЗ-1102 ранніх років випуску в такому стані є відчутно дорожчим.

[ + – ] Салон Таврії добре зберігся Фото: с сайта mobile.de

Автомобіль зберіг рідне лакофарбове покриття, та й оздоблення салону Таврії також дуже непогано виглядає. Двигун ЗАЗ-1102 заводиться, але потребує обслуговування.

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Експортна версія хетчбека оснащена 1,1-літровим 51-сильним бензиновим двигуном і 5-ступеневою механічною КПП. Автомобіль розвиває 148 км/год та розганяється до 100 км/год за 16,2 с.

[ + – ] Пробіг Таврії — 47,5 тис. км Фото: с сайта mobile.de

Продавець вказав в оголошенні, що Таврія добре збереглася, тому що простояла близько 20 років у гаражі. Пробіг автомобіля – усього 47,5 тис. км, і це майже капсула часу. Весь цей час у ЗАЗ-1102 був один власник.

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