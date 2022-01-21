Самые популярные авто в Европе за 2021 год: на рынке сменился лидер

Авторынок Европы пострадал от дефицита микрочипов. Продажи падают второй год подряд.

За 2021 год в Европе продано 11,8 миллиона новых автомобилей, что на 1,5% меньше, чем в кризисном 2020-м. Кроме того, теперь на европейском авторынке новый лидер. Об этом сообщает сайт focus2move.

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Падение продаж авто в Европе продиктовано дефицитом микрочипов. Нехватка определенных моделей ощущается очень остро и их приходится ждать месяцами.

В декабре авторынок Европы обвалился сразу на 22,8%. По результатам года продажи авто в Германии уменьшились на 10,1%. В то же время. В Италии они выросли на 5,5%, а в Испании – на 1%.

[ + – ] Впервые за долгие годы Volkswagen Golf потерял лидерство в Европе Фото: Volkswagen

Впервые за долгие годы Volkswagen Golf – не лидер европейских продаж. Самый популярный автомобиль в Европе за 2021 год – Renault Clio. Французских хэтчбеков купили 246 712 против 245 747 Golf.

Третье место сохранил Volkswagen Polo – 223 847 авто. Наибольший прогресс в прошлом году продемонстрировала новая Toyota Yaris, поднявшись с 19 места на 7-е.

ТОП-10 самых популярных авто в Европе за 2021 год:

Renault Clio – 246 712 проданных авто Volkswagen Golf – 245 747 Volkswagen Polo – 223 847 Dacia Sandero – 209 748 Volkswagen Tiguan – 207 520 Peugeot 208 – 203 863 Toyota Yaris – 199 263 Opel Corsa – 198 938 Volkswagen T-Roc – 194 870 Toyota Corolla – 193 056

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