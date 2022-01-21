Найпопулярніші авто в Європі за 2021 рік: на ринку змінився лідер

Авторинок Європи постраждав від дефіциту мікрочипів. Продаж падає другий рік поспіль.

За 2021 рік у Європі продано 11,8 мільйонів нових автомобілів, що на 1,5% менше, ніж у кризовому 2020-му. Крім того, тепер на європейському авторинку є новий лідер. Про це повідомляє сайт focus2move.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Падіння продажів авто в Європі продиктовано дефіцитом мікрочипів. Нестача певних моделей відчувається дуже гостро, і їх доводиться чекати місяцями. А на деякі, як, наприклад, на Toyota Land Cruiser 300 — вишикувалася черга на 4 роки!

У грудні авторинок Європи обвалився одразу на 22,8%. За результатами року продажі авто в Німеччині зменшилися на 10,1%. У той же час в Італії вони виросли на 5,5%, а в Іспанії – на 1%.

[ + – ] Уперше за довгі роки Volkswagen Golf втратив лідерство в Європі Фото: Volkswagen

Уперше за довгі роки Volkswagen Golf – не лідер європейського продажу. Найпопулярніший автомобіль у Європі за 2021 рік – Renault Clio. Французьких хетчбеків купили 246 712 проти 245 747 Golf.

Третє місце зберіг Volkswagen Polo — 223 847 авто. Найбільший прогрес минулого року продемонструвала нова Toyota Yaris, піднявшись з 19 місця на 7-ме.

ТОП-10 найпопулярніших авто в Європі за 2021 рік:

Renault Clio – 246 712 проданих авто Volkswagen Golf – 245 747 Volkswagen Polo – 223 847 Dacia Sandero – 209748 Volkswagen Tiguan – 207 520 Peugeot 208 – 203 863 Toyota Yaris — 199 263 Opel Corsa – 198 938 Volkswagen T-Roc – 194 870 Toyota Corolla — 193 056

Важливо

Найпопулярніші марки та моделі авто в Україні за 2021 рік

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші кольори авто в Україні. Уподобання наших автолюбителів збігаються з глобальними трендами.