Руководитель крупного автоконцерна раскритиковал поспешный переход на электромобили

Карлос Таварес считает переход на электрокары преждевременным и политически вмотивированным. От двигателей внутреннего сгорания рано отказываться.

СЕО концерна Stellantis Карлос Таварес не поддерживает принудительный отказ от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и переход на электромобили в Европе. Об этом он заявил в интервью нескольким ведущим европейским СМИ.

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По словам Карлоса Тавареса, запрет продаж бензиновых и дизельных авто в Евросоюзе с 2035 года является выбором политиков, а не автомобильной индустрии. Он преждевременный и не имеет экономического смысла, да и с точки зрения экологии такое решение сомнительно.

"С энергетическим балансом Европы электромобиль должен проехать 70 тысяч километров, прежде чем он компенсирует выбросы углекислого газа, возникающие при производстве батареи. Только тогда начинает реализовываться его преимущество перед гибридом. Кроме того, гибрид в производстве вдвое дешевле электрокара", — заявил руководитель Stellantis.

[ + – ] В Stellantis не отказываются от электрокаров, но считают гибриды более эффективными Фото: Stellantis

Также Карлос Таварес подчеркнул, что отказ от бензиновых и дизельных моделей превратит авто в роскошь. Электромобили сейчас ощутимо дороже моделей с ДВС и с доступны далеко не всем представителям среднего класса, не говоря уже о менее зажиточных гражданах.

Поспешный переход на электрокары и попытка их удешевить заставит автопроизводителей очень быстро реформировать производство, оптимизировать затраты и отказываться от дилерской сети в пользу онлайн-продаж. А это чревато кризисом отрасли и сокращениями персонала.

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"Что лучше: принять эффективные, доступные и дающие немедленную выгоду с точки зрения выбросов СО2 гибриды или иметь электромобили, которые средний класс не сможет себе позволить, и в то же время просить правительства продолжать увеличивать дефицит бюджета, чтобы обеспечить стимулы и субсидии? Это предмет общественной дискуссии, которую я хотел бы видеть, но не вижу", — подчеркнул Карлос Таварес.

При этом следует отметить, что Stellantis не отказывается от разработки электрокаров и вложит 30 млрд. долларов в их разработку. Ряд моделей от Citroen, Peugeot, DS, Opel, Fiat и других брендов концерна уже запущены в производство, другие – появятся в ближайшее время. До 2028 года Alfa Romeo, Chrysler, Lancia и Opel станут полностью электрическими.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине введут субсидии на электромобили. Программа заработает уже в этом году.