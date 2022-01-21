Керівник великого автоконцерну розкритикував поспішний перехід на електромобілі

Карлос Таварес вважає перехід на електрокари передчасним та політично вмотивованим. Від двигунів внутрішнього згоряння рано відмовлятися.

СЕО концерну Stellantis Карлос Таварес не підтримує примусову відмову від двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) та перехід на електромобілі в Європі. Про це він заявив в інтерв'ю декільком провідним європейським ЗМІ.

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За словами Карлоса Тавареса, заборона продажу бензинових та дизельних авто в Євросоюзі з 2035 року є вибором політиків, а не автомобільної індустрії. Він передчасний і не має економічного сенсу, та й з погляду екології таке рішення є сумнівним.

"З енергетичним балансом Європи електромобіль повинен проїхати 70 тисяч кілометрів, перш ніж він компенсує викиди вуглекислого газу, що виникають при виробництві батареї. Тільки тоді починає реалізовуватися його перевага перед гібридом. Крім того, гібрид у виробництві вдвічі дешевший за електрокар", — заявив керівник Stellantis.

[ + – ] У Stellantis не відмовляються від електрокарів, але вважають гібриди більш ефективними Фото: Stellantis

Також Карлос Таварес наголосив, що відмова від бензинових та дизельних моделей перетворить авто на розкіш. Електромобілі наразі відчутно дорожчі за моделі з ДВЗ і доступні далеко не всім представникам середнього класу, не кажучи вже про менш заможних громадян.

Поспішний перехід на електрокари і спроба їх здешевити змусить автовиробників швидко реформувати виробництво, оптимізувати витрати і відмовлятися від дилерської мережі на користь онлайн-продажів. А це загрожує кризою галузі та скороченнями персоналу.

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"Що краще: прийняти ефективні, доступні та такі, що дають негайну вигоду з точки зору викидів СО2, гібриди або мати електромобілі, які середній клас не зможе собі дозволити, і водночас просити уряди продовжувати збільшувати дефіцит бюджету, щоб забезпечити стимули та субсидії? Це предмет громадської дискусії, яку я хотів би бачити, але не бачу", — наголосив Карлос Таварес.

При цьому варто зазначити, що Stellantis не відмовляється від розробки електрокарів і вкладе 30 млрд доларів у їхню розробку. Низка моделей від Citroen, Peugeot, DS, Opel, Fiat та інших брендів концерну вже запущені у виробництво, інші – з'являться найближчим часом. До 2028 року Alfa Romeo, Chrysler, Lancia та Opel стануть повністю електричними.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні запровадять субсидії на електромобілі. Програма запрацює вже цього року.