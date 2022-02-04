Киев закупит современные электробусы: подробности и цена

На первых порах Киев закупит 17 электробусов. Их должны поставить до конца нынешнего года.

В Киеве планируют запустить в эксплуатацию электрические автобусы. Тендер на закупку первой партии уже объявлен в системе Prozorro. Заявки принимаются до 3 марта, а начало аукциона запланировано на 8 апреля.

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В общей сложности, КП "Киевпастранс" на первом этапе планирует приобрести 17 электробусов на сумму 319 610 099,37 гривен. То есть, ожидаемая стоимость одного автобуса составляет около 18,8 млн. гривен.

[ + – ] Электробусы Granton будет производить корпорация "Богдан" Фото: autohome.com.cn

Вместе с электробусами победитель тендера должен будет передать и 13 зарядных станций к ним – 9 обычных и 4 скоростных. Поставить всю партию необходимо до 31 декабря 2022 года.

Все электробусы должны быть выпущены в 2022 году. Среди требований к ним – не менее 30 сидячих мест в салоне, низкий пол и наличие кондиционера.

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Вполне вероятно, что Киев может закупить украинские электробусы. Как известно, их уже выпускает малыми партиями львовское предприятие "Электрон".

Кроме того, к выпуску электробусов готовится корпорация "Богдан". Это будут модели бренда Granton, принадлежащего китайскому телекоммуникационному гиганту ZTE.

Ранее Фокус рассказывал об уникальном автобусе, созданном украинским дизайнером. его продали с аукциона в США за 1,3 миллиона долларов.