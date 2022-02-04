Київ закупить сучасні електробуси: подробиці та ціна

Спочатку Київ закупить 17 електробусів. Їх мають поставити до кінця цього року.

У Києві планують запустити в експлуатацію електричні автобуси. Тендер на закупівлю першої партії вже оголошено в системі Prozorro. Заявки приймаються до 3 березня, а початок аукціону заплановано на 8 квітня.

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Загалом КП "Київпастранс" на першому етапі планує придбати 17 електробусів на суму 319 610 099,37 гривень. Тобто очікувана вартість одного автобуса становить близько 18,8 млн гривень.

[ + – ] Електробуси Granton вироблятиме корпорація "Богдан" Фото: autohome.com.cn

Разом з електробусами переможець тендеру має передати і 13 зарядних станцій до них — 9 звичайних і 4 швидкісних. Поставити всю партію потрібно до 31 грудня 2022 року.

Усі електробуси мають бути випущені в 2022 році. Серед вимог до них — не менше 30 сидячих місць у салоні, низька підлога і наявність кондиціонера.

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Цілком імовірно, що Київ може купити українські електробуси. Як відомо, їх уже виготовляє малими партіями львівське підприємство "Електрон".

Крім того, до випуску електробусів готується корпорація "Богдан". Це будуть моделі бренду Granton, що належить китайському телекомунікаційному гігантові ZTE.

Раніше Фокус розповідав про унікальний автобус, створений українським дизайнером. Його продали з аукціону у США за 1,3 мільйони доларів.