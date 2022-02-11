Volkswagen презентовал недорогой семейный седан: он дешевле Skoda Octavia

Volkswagen Lavida – недорогая альтернатива модели Jetta. Седан комплектуют 150-сильным турбомотором.

Опубликованы официальные фото Volkswagen Lavida 2022. Массовый седан прошел обновление и будет презентован в апреле на автошоу в Пекине. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Передняя и задняя оптика теперь светодиодная Фото: Volkswagen

Volkswagen Lavida – это своего рода бюджетная альтернатива седану Jetta. Модель выпускают на предприятии SAIC-Volkswagen в Шанхае и на данный момент это самый популярный седан в Китае – продано уже свыше 5 миллионов авто. Lavida стоит 110-160 тыс. юаней ($17 300–25 000), то есть она даже дешевле, чем новая Skoda Octavia.

[ + – ] В салоне появилась виртуальная панель приборов Фото: Volkswagen

Узнать новый Volkswagen Lavida можно по увеличенной решетке радиатора, современным светодиодным фарам и фонарям, увеличенным передним воздухозаборникам. В отделке стало больше хрома, а еще появилась новая версия Star Edition с измененной передней частью и обвесом.

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В салоне впервые появилась виртуальная панель приборов, а дисплей мультимедиа увеличили в размере и переместили на верх центральной панели. Переключатели климата теперь сенсорные.

[ + – ] Версия Star Edition отличается по дизайну от стандартного седана Фото: Volkswagen

Volkswagen Lavida 2022 оснащают 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями DSG.

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