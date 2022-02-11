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Volkswagen презентував недорогий сімейний седан: він дешевший за Skoda Octavia

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Lavida 2022 впізнається за зміненою передньою частиною

Volkswagen Lavida — недорога альтернатива моделі Jetta. Седан комплектують 150-сильним турбомотором.

Опубліковані офіційні фото Volkswagen Lavida 2022. Масовий седан пройшов оновлення і буде презентований у квітні на автошоу в Пекіні. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Передня і задня оптика тепер світлодіодна
Фото: Volkswagen

Volkswagen Lavida — це свого роду бюджетна альтернатива седану Jetta. Модель випускають на підприємстві SAIC-Volkswagen у Шанхаї і наразі це найпопулярніший седан у Китаї — уже продано понад 5 мільйонів авто. Lavida коштує 110-160 тис. юанів ($17 300–25 000), тобто вона навіть дешевша, ніж нова Skoda Octavia.

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У салоні з'явилася віртуальна панель приладів
Фото: Volkswagen

Впізнати новий Volkswagen Lavida можна за збільшеними решітками радіатора, сучасними світлодіодними фарами і ліхтарями, збільшеними передніми повітрозабірниками. В обробці стало більше хрому, а ще з'явилася нова версія Star Edition зі зміненою передньою частиною та обваженням.

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У салоні вперше з'явилася віртуальна панель приладів, а дисплей мультимедіа збільшили у розмірі та перемістили на верх центральної панелі. Перемикачі клімату тепер сенсорні.

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Версія Star Edition відрізняється за дизайном від стандартного седана
Фото: Volkswagen

Volkswagen Lavida 2022 оснащують 1,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю 150 к. с. і 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями DSG.

Раніше Фокус повідомляв, що Audi відмовляється від двох своїх найдешевших моделей. Незабаром їх знімуть із виробництва.