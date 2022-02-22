Электрический минивэн Volkswagen показали перед премьерой: он будет альтернативой Multivan

Volkswagen ID. Buzz предложат в двух вариантах по длине. Будут доступны грузовая и пассажирская версии.

В Лондоне показали новый Volkswagen ID. Buzz. Электрический минивэн презентуют уже 9 марта, сообщает официальный сайт Volkswagen.

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Электромобиль Volkswagen ID. Buzz – своего рода альтернатива моделям Multivan и Transporter. Его предложат в грузовом и пассажирском вариантах. Поначалу дебютирует короткая версия с колесной базой в 2988 мм, но позже линейку расширит удлиненная модификация.

[ + – ] Минивэн предложат в двух вариантах по длине Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen ID. Buzz выдержан в ретро-стиле. Образцом для подражания служит культовый Volkswagen T1, ставший частью субкультуры хиппи. Электромобиль схож со знаменитым предком в профиль, а вот раскосые диодные фары – черты современных Volkswagen.

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Пассажирская версия будет доступна в пятиместном или семиместном исполнении и в первом случае объем ее багажника составит 1121 л. В грузовом варианте предусмотрен 1900-литровый отсек.

Минивэн построен на платформе МЕВ, разработанной специально для электрокаров. На первых порах предложат заднеприводную версию с одним мотором мощностью 204 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 82 кВт∙ч. Максимальную скорость ограничат на 145 км/ч.

[ + – ] Первой дебютирует 204-сильная версия Фото: Volkswagen

Запас хода не раскрывают, но наверняка он составит не менее 400 км. Зато заявлено, что новый Volkswagen ID. Buzz сможет питать электричеством дом подобно пикапу Ford F-150 Lightning.

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Mercedes-Benz EQE получил сразу две мощных версии от AMG. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с.