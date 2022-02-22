Електричний мінівен Volkswagen показали перед прем'єрою: він буде альтернативою Multivan

Volkswagen ID. Buzz запропонують у двох варіантах за довжиною. Будуть доступні вантажна та пасажирська версії.

У Лондоні показали новий Volkswagen ID. Buzz. Електричний мінівен презентують уже 9 березня, повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

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Електромобіль Volkswagen ID. Buzz – своєрідна альтернатива моделям Multivan та Transporter. Його запропонують у вантажному та пасажирському варіантах. Спочатку дебютує коротка версія з колісною базою 2988 мм, але пізніше лінійку розширить видовжена модифікація.

[ + – ] Мінівен запропонують у двох варіантах за довжиною Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen ID. Buzz витриманий у ретростилі. Зразком для наслідування служить культовий Volkswagen T1, який є частиною субкультури хіпі. Електромобіль схожий із знаменитим предком у профіль, а ось розкосі діодні фари – риси сучасних Volkswagen.

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Пасажирська версія буде доступна у п'ятимісному або семимісному виконанні, і в першому випадку об'єм її багажника становитиме 1121 л. У вантажному варіанті передбачено 1900-літровий відсік.

Мінівен побудований на платформі МЕВ, розробленої спеціально для електрокарів. Спочатку запропонують задньопривідну версію з одним мотором потужністю 204 к. с. та акумуляторною батареєю ємністю 82 кВт∙год. Максимальну швидкість обмежать на 145 км/год.

[ + – ] Першою дебютує 204-сильна версія Фото: Volkswagen

Запас ходу не розкривають, але, напевно, він становитиме понад 400 км. Проте заявлено, що новий Volkswagen ID. Buzz зможе живити електрикою будинок подібно до пікапа Ford F-150 Lightning.

Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Mercedes-Benz EQE отримав одразу дві потужні версії від AMG. Топовий варіант розганяється до 100 км/год за 3,3 с.