Сотни дальнобойщиков устроили акцию протеста и перекрыли трассу Киев-Одесса (видео)

Водители грузовых автомобилей требуют равных условий для всех. Протестующие ждут представителей власти.

В Черкасской области прошла акция протеста водителей большегрузного транспорта. Около двух сотен грузовиков перекрыли трассу Киев-Одесса в районе Умани. Об этом сообщает сайт Новости N.

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[ + – ] Трассу Киев-Одесса перекрыли в районе Умани Фото: Новости N

Причиной акции стало введение новых габаритно-весовых норм. Постановлением Кабинета Министров №105 от 9 февраля 2022 года максимально разрешенный вес грузовых автомобилей-контейнеровозов снизили с 44 до 40 тонн.

[ + – ] На трассе образовались огромные заторы Фото: Новости N

Участники акции объяснили, что таким образом снижается рентабельность их перевозок. К тому же, их автомобили поставили в неравные условия с седельными тягачами-контейнеровозами, которым оставили лимит в 44 тонны.

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Трассу Киев-Одесса перекрыли возле стационарного пункта полиции в Умани. Водители припарковали свои авто и начали переходить трассу взад-вперед по пешеходному переходу.

[ + – ] Протествующие не спешат расходиться и ждут представителей власти

Движение по дороге оказалось перекрытым и образовались огромные пробки. Разблокировала трассу полиция, однако протестующие остались и ждут представителей власти, чтобы передать им свои требования. Если никто не появится, трассу снова перекроют.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили коллекцию грузовых авто. Некоторым из них — более ста лет.