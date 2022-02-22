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Сотни дальнобойщиков устроили акцию протеста и перекрыли трассу Киев-Одесса (видео)

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Протест дальнобойщиков, акция протеста, перекрытие трассы, перекрытие дорог, трасса Киев-Одесса
Фото: Новости N | Дальнобойщики протестуют против новых габаритно-весовых норм

Водители грузовых автомобилей требуют равных условий для всех. Протестующие ждут представителей власти.

В Черкасской области прошла акция протеста водителей большегрузного транспорта. Около двух сотен грузовиков перекрыли трассу Киев-Одесса в районе Умани. Об этом сообщает сайт Новости N.

Протест дальнобойщиков, акция протеста, перекрытие трассы, перекрытие дорог, трасса Киев-Одесса
Трассу Киев-Одесса перекрыли в районе Умани
Фото: Новости N

Причиной акции стало введение новых габаритно-весовых норм. Постановлением Кабинета Министров №105 от 9 февраля 2022 года максимально разрешенный вес грузовых автомобилей-контейнеровозов снизили с 44 до 40 тонн.

Протест дальнобойщиков, акция протеста, перекрытие трассы, перекрытие дорог, трасса Киев-Одесса
На трассе образовались огромные заторы
Фото: Новости N

Участники акции объяснили, что таким образом снижается рентабельность их перевозок. К тому же, их автомобили поставили в неравные условия с седельными тягачами-контейнеровозами, которым оставили лимит в 44 тонны.

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Трассу Киев-Одесса перекрыли возле стационарного пункта полиции в Умани. Водители припарковали свои авто и начали переходить трассу взад-вперед по пешеходному переходу.

Протествующие не спешат расходиться и ждут представителей власти

Движение по дороге оказалось перекрытым и образовались огромные пробки. Разблокировала трассу полиция, однако протестующие остались и ждут представителей власти, чтобы передать им свои требования. Если никто не появится, трассу снова перекроют.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили коллекцию грузовых авто. Некоторым из них — более ста лет.