Сотні далекобійників влаштували акцію протесту та перекрили трасу Київ-Одеса (відео)

Водії вантажних автомобілів потребують рівних умов для всіх. Протестувальники чекають на представників влади.

На Черкащині відбулася акція протесту водіїв великовантажного транспорту. Близько двох сотень вантажівок перекрили трасу Київ-Одеса у районі Умані. Про це повідомляє сайт Новини N.

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[ + – ] Трасу Київ-Одеса перекрили у районі Умані Фото: Новости N

Причиною акції стало запровадження нових габаритно-вагових норм. Постановою Кабінету Міністрів №105 від 9 лютого 2022 року максимально дозволену вагу вантажних автомобілів-контейнеровозів знизили з 44 до 40 тонн.

[ + – ] На трасі утворилися величезні затори Фото: Новости N

Учасники акції пояснили, що в такий спосіб знижується рентабельність їх перевезень. До того ж їхні автомобілі поставили в нерівні умови із сідельними тягачами-контейнеровозами, яким залишили ліміт у 44 тонни.

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Трасу Київ-Одеса перекрили біля стаціонарного пункту поліції в Умані. Водії припаркували свої авто та почали переходити трасу туди-сюди пішохідним переходом.

[ + – ] Протестувальники не поспішають розходитися і чекають на представників влади

Рух дорогою виявився перекритим і утворилися величезні затори. Розблокувала трасу поліція, проте протестувальники залишилися і чекають на представників влади, щоб передати їм свої вимоги. Якщо ніхто не з'явиться, трасу знову перекриють.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили колекцію вантажних автомобілів. Деяким з них понад сто років.