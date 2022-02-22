Художник взорвал суперкар Lamborghini в знак протеста (видео)

Детали взорванного Lamborghini Huracan превратят в NFT-токены. Большую часть из них продадут с аукциона.

Американский художник с псевдонимом Shl0ms решил взорвать дорогой суперкар Lamborghini Huracan. Перфоманс он назвал протестом против быстрого обогащения владельцев криптовалюты. Видео взрыва опубликовано на странице художника в Twitter.

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Lamborghini Huracan взорвали в одной из американских пустынь, причем локацию держат в секрете. Для этого пригласили специалиста по взрывчатым веществам, а подготовка с пробными подрывами других авто заняла две недели.

[ + – ] Подготовка перфоманса заняла две недели

Известно, что суперкар купили подержанным и с большим пробегом. Huracan выбрали потому, что Shl0ms ненавидит Lamborghini и называет их воплощением быстрого заработка тех, кто работает с криптовалютами. Сами криптовалюты он считает многообещающими, но при этом подчеркивает, что их используют в темных делах.

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После взрыва команда художника собрала обломки суперкара. Их используют для создания 999 NFT-токенов, из которых 888 продадут с аукциона 25 февраля, а 111 — останутся у самого Shl0ms, его команды и инвестора перфоманса.

Художник потратит вырученные средства на создание некоммерческой децентрализованной автономной организации (ДАО), управляемой "этично-мыслящими" людьми.

Ранее Фокус рассказывал о взрыве Tesla Model S на камеры. Так владелец выразил недовольство качеством электромобиля.

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