Художник підірвав суперкар Lamborghini на знак протесту (відео)

Деталі підірваного Lamborghini Huracan перетворять на NFT-токени. Більшість із них продадуть з аукціону.

Американський художник із псевдонімом Shl0ms вирішив підірвати дорогий суперкар Lamborghini Huracan. Перфоманс він назвав протестом проти швидкого збагачення власників криптовалюти. Відео вибуху опубліковано на сторінці художника у Twitter.

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Lamborghini Huracan підірвали в одній із американських пустель, причому локацію тримають у секреті. Для цього запросили фахівців з вибухових речовин, а підготовка із пробними підривами інших авто зайняла два тижні.

[ + – ] Підготовка перфомансу зайняла два тижні

Відомо, що суперкар купили старим і з великим пробігом. Huracan вибрали тому, що Shl0ms ненавидить Lamborghini та називає їх втіленням швидкого заробітку тих, хто працює з криптовалютами. Самі криптовалюти він вважає багатообіцяльними, але при цьому наголошує, що їх використовують у темних справах.

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Після вибуху команда художника зібрала уламки суперкара. Їх використовують для створення 999 NFT-токенів, з яких 888 продадуть з аукціону 25 лютого, а 111 залишаться у самого Shl0ms, його команди та інвестора перфомансу.

Художник витратить вилучені кошти створення некомерційної децентралізованої автономної організації (ДАО), керованої "етично-мислячими" людьми.

Раніше Фокус розповідав про вибух Tesla Model S на камери. Так власник висловив невдоволення якістю електромобіля.

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