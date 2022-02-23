Преемник кроссовера Renault Kadjar рассекречен перед премьерой

Новый Renault Austral все ближе к премьере. Теперь опубликовали еще одно изображение кроссовера.

Опубликован новый официальный рендер Renault Austral 2022. Преемника Renault Kadjar представят через две недели – 8 марта. Об этом сообщает официальный сайт Renault.

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Дизайн Renault Austral 2022

Изображение дает возможность разглядеть переднюю часть Renault Austral с широкой решеткой радиатора и фирменными тоненькими ходовыми огнями. Также обращают на себя внимание рельефные боковины и расширенные крылья.

[ + – ] У кроссовера рельефные боковины и расширенные крылья Фото: Renault

Ранее в Renault опубликовали фото кроссовера в камуфляже. Своим силуэтом автомобиль напоминает новый Nissan Qashqai, на платформе которого он и построен.

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Кроме того, ранее рассекретили салон Renault Austral 2022. Кроссовер получит виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей портретного формата. Руль приплюснут сверху и снизу, а передние сиденья разделены высоким тоннелем.

[ + – ] В салоне Renault Austral - виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей Фото: Renault

Характеристики Renault Austral 2022

Новая модель будет несколько крупнее Renault Kadjar – 4,51 м в длину. Ожидается, что кроссовер оснастят бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л и 1,3 л, дополненными умеренными гибридными установками. Запланирован и полноценный гибрид Renault Austral E-Tech мощностью 200 л. с., а вот дизельных версий больше не будет.

Ранее Фокус сообщал, что заводы Renault и АвтоВАЗ в России могут остановиться из-за санкций. Об этом заявил руководитель Renault Group Лука де Мео.