Наступника кросовера Renault Kadjar розсекретили перед прем'єрою
Новий Renault Austral дедалі ближче до прем'єри. Наразі опублікували ще одне зображення кросовера.
Опублікували новий офіційний рендер Renault Austral 2022. Наступника Renault Kadjar представлять за два тижні – 8 березня. Про це повідомляє офіційний сайт Renault.
Дизайн Renault Austral 2022
Зображення дає можливість розглянути передню частину Renault Austral з широкою решіткою радіатора та фірмовими тоненькими ходовими вогнями. Також привертають до себе увагу рельєфні боковини та розширені крила.
Раніше у Renault опублікували фото кросовера в камуфляжі. Своїм силуетом автомобіль нагадує новий Nissan Qashqai, на платформі якого його і збудували.Важливо
Крім того, раніше розсекретили салон Renault Austral 2022. Кросовер отримає віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей портретного формату. Кермо приплюснуть зверху і знизу, а передні сидіння розділить високий тунель.
Характеристики Renault Austral 2022
Нова модель буде дещо більшою за Renault Kadjar – 4,51 м у довжину. Очікують, що кросовер оснастять бензиновими турбомоторами об'ємом 1,2 л та 1,3 л, доповненими помірними гібридними установками. Заплановано і повноцінний гібрид Renault Austral E-Tech потужністю 200 к. с., А от дизельних версій більше не буде.
Раніше Фокус повідомляв, що заводи Renault та АвтоВАЗ у Росії можуть зупинитися через санкції. Про це заявив керівник Renault Group Лука де Мео.