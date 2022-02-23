Неуправляемый грузовик уничтожил в ДТП элитные авто стоимостью свыше 1,5 млн. долларов (видео)

Эксклюзивный суперкар Lamborghini и купе Bentley восстановлению не подлежат. Mercedes-Maybach S-Class поврежден меньше.

Очень дорогое ДТП произошло в престижном районе Лос-Анджелеса Беверли-Хиллс. Грузовой автомобиль службы доставки протаранил дорогие автомобили. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

У основательно загруженной фуры отказали тормоза. Неуправляемый грузовик пробил забор, влетел во двор одного из особняком и врезался в гараж.

[ + – ] Грузовик пришлось доставать автокраном Фото: carscoops.com

В гараже в этом время стояли купе Bentley Continental GT и тюнингованный суперкар Lamborghini Aventador. Оба автомобиля полностью уничтожены и не подлежат восстановлению.

Важно

В Украине обнаружили уникальный автомобиль Балтика: ему 40 лет и он самодельный

Фура упала на бок и ее пришлось поднимать с помощью автокрана. Также грузовик зацепил Mercedes-Maybach S-Class, стоявший во дворе. Седан пострадал меньше и даже смог передвигаться своим ходом после ДТП.

[ + – ] Автомобили принадлежат неназванному американскому спортсмену

Цена всех трех авто – около 1,5 млн. долларов, причем один лишь Lamborghini стоит миллион. Машины принадлежат одному известному спортсмену, имя которого не называют. Известно, что его особняк оценивают в $12 миллионов.

Ранее Фокус сообщал, что украинец в Дубае разбил в ДТП редкий суперкар Ferrari, а затем купил точной такой же автомобиль.