Некерована вантажівка знищила в ДТП елітні авто вартістю понад 1,5 млн. доларів (відео)

Ексклюзивний суперкар Lamborghini та купе Bentley відновленню не підлягають. Mercedes-Maybach S-Class пошкоджено менше.

Дуже дорога ДТП сталася в престижному районі Лос-Анджелеса Беверлі-Гіллз. Вантажний автомобіль служби доставлення протаранив дорогі автомобілі. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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У дуже завантаженої фури відмовили гальма. Некерована вантажівка пробила паркан, влетіла у двір одного з особняком і врізалася в гараж.

[ + – ] Вантажівку довелося діставати автокраном Фото: carscoops.com

У гаражі стояли купе Bentley Continental GT і тюнінгований суперкар Lamborghini Aventador. Обидва автомобілі повністю знищені та не підлягають відновленню.

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Фура впала на бік, і її довелося підіймати автокраном. Також вантажівка зачепила Mercedes-Maybach S-Class, що стояла у дворі. Седан постраждав менше та навіть зміг пересуватися своїм ходом після ДТП.

[ + – ] Автомобілі належать неназваному американському спортсмену

Ціна всіх трьох авто – близько 1,5 млн доларів, причому один лише Lamborghini коштує мільйон. Машини належать одному відомому спортсмену, якого не називають. Відомо, що його особняк оцінюють у $12 мільйонів.

Раніше Фокус повідомляв, що українець у Дубаї розбив у ДТП рідкісний суперкар Ferrari, а потім купив такий самий автомобіль.