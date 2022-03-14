ЕС и США запрещают экспорт роскошных автомобилей в Россию

Большинство премиальных автобрендов не стали дожидаться официального запрета и уже покинули российский рынок.

Зажиточные россияне останутся без роскошных автомобилей. США, а за ними – и Европейский союз решили прекратить поставки в РФ дорогих машин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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[ + – ] Джо Байден уже запретил экспорт премиальных авто в РФ Фото: General Motors

Президент США Джо Байден запретил экспорт в Россию предметов роскоши, среди которых – украшения, одежда, дорогие часы и роскошные автомобили. Перечень моделей не опубликован, но можно предположить, что речь идет о продукции премиальных американских брендов Cadillac, Buick, Lincoln, Tesla, а также производимых в США Acura, BMW, Infiniti, Lexus и Mercedes-Benz.

В Евросоюзе рассматривается аналогичное решение – в рамках нового пакета санкций будут запрещены поставки в РФ любых автомобилей стоимостью свыше 50 тыс. евро, включая Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche и другие марки. Также санкции распространяются на мотоциклы ценой 5000 евро и более, самолеты, катера и яхты.

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Санкции в действии: продажи УАЗ в США прекратились так и не начавшись

Следует отметить, что подавляющее большинство премиальных автобрендов уже и так прекратили продажи своих моделей на российском рынке и закрыли сборочные предприятия. Некоторые из них выделили средства на поддержку Украины.

Также Фокус сообщал, что санкции привели к острому дефициту новых автомобилей и росту цен на них.