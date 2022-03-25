Результат санкций: в России прекращают выдавать кредиты на автомобили

Уровень отказов по автокредитам в России достиг 90%. Это антирекорд за всю историю банковской системы.

Санкции против РФ сильно ударили по банковскому сектору. Результатом стало практически полное прекращение выдачи кредитов на авто. Об этом пишет Коммерсант.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Автокредиты в России установили антирекорд – в марте банки одобрили лишь 10% от общего количества поданных заявок. То есть, уровень отказов впервые в истории достиг 90%. Такого не было даже в 2020 году во время начала эпидемии коронавируса – тогда утверждали 26% заявок на автокредиты.

[ + – ] Ставки по кредитам растут, а требования к клиентам ужесточаются Фото: Freepik

Вследствие санкций финансовое состояние банков пошатнулось, что повлияло на их способность кредитования. Кроме того, экономический кризис наверняка повлечет за собой снижение уровня жизни и, что повлияет на платежеспособность граждан.

Поэтому покупателей авто в кредит стали тщательнее проверять. Кроме того, многие банки уже подняли процентные ставки по кредитам и ужесточили требования, а некоторые – и вовсе прекратили кредитование. Развитие ситуации будет зависеть от курса рубля, уровня ключевой ставки и состояния авторынка.

Важно

Растаможка автомобилей для украинцев стала полностью бесплатной

Вместе с тем, отмечается, что и количество заявок на ссуды в марте уменьшилось. Причина – рост цен на новые авто, что сделало их недоступными даже в кредит.

Ранее Фокус писал, что еще одним последствием санкций против РФ станет резкое увеличение количества угонов авто. Причиной этого станет дефицит автозапчастей.