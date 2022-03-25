Результат санкцій: у Росії припиняють видавати кредити на автомобілі

Рівень відмов за автокредитами в Росії досяг 90%. Це антирекорд за історію банківської системи.

Санкції проти РФ сильно вдарили по банківському сектору. Результатом стало майже повне припинення видавання кредитів на авто. Про це пише "Коммерсант".

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Автокредити в Росії встановили антирекорд — у березні банки схвалили лише 10% від загальної кількості поданих заявок. Тобто рівень відмов уперше в історії досяг 90%. Такого не було навіть у 2020 році під час початку епідемії коронавірусу — тоді затверджували 26% заявок на автокредити.

[ + – ] Ставки за кредитами зростають, а вимоги до клієнтів посилюються Фото: beer

Унаслідок санкцій фінансовий стан банків похитнувся, що вплинуло на їхню здатність кредитування. Крім того, економічна криза напевно спричинить зниження рівня життя і, що вплине на платоспроможність громадян.

Тому покупців авто в кредит стали ретельніше перевіряти. Крім того, багато банків уже підняли відсоткові ставки за кредитами і посилили вимоги, а деякі — взагалі припинили кредитування. Розвиток ситуації залежатиме від курсу рубля, рівня ключової ставки та стану авторинку.

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Водночас, зазначається, що кількість заявок на позички в березні зменшилася. Причина — зростання цін на нові авто, що зробило їх недоступними навіть у кредит.

Раніше Фокус писав, що ще одним наслідком санкцій проти РФ стане різке збільшення кількості угонів авто. Причиною цього стане дефіцит автозапчастин.