Украинцы продолжают покупать электромобили даже в войну: ТОП-5 моделей
Электромобили в Украине остаются популярными и даже во время военного положения растет доля новых авто.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Несмотря на военное положение, спрос на электромобили в Украине остается достаточно высоким. Падение в этом сегменте не столь стремительное, как в целом по авторынку.
За первые три месяца 2022 года украинцы приобрели 1,6 тыс. электрокаров. Это всего на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром". Примечательно, что при этом доля новых электромобилей за год выросла почти вдвое — с 10 до 18%.
Стали известны и самые популярные электромобили в Украине во время войны. Безоговорочным лидером остается Nissan Leaf — 336 проданных авто за первый квартал 2022 года. Второе место занимает Tesla Model 3 (133 авто), а третьим стал Volkswagen e-Golf (78). Довольно неожиданным стало попадание в пятерку лидеров DongFenng M-NV — китайской версии кроссовера Honda HR-V.Важно
ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине за 2022 год:
- Nissan Leaf — 336
- Tesla Model 3 — 133
- Volkswagen e-Golf — 78
- DongFenng M-NV — 73
- Chevrolet Bolt — 67
Ранее Фокус рассказывал о самых популярных подержанных автомобилях в Украине. Несмотря на падение рынка, их продают в 15 раз больше, чем новых машин.