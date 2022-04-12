Украинцы продолжают покупать электромобили даже в войну: ТОП-5 моделей

Электромобили в Украине остаются популярными и даже во время военного положения растет доля новых авто.

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Несмотря на военное положение, спрос на электромобили в Украине остается достаточно высоким. Падение в этом сегменте не столь стремительное, как в целом по авторынку.

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За первые три месяца 2022 года украинцы приобрели 1,6 тыс. электрокаров. Это всего на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром". Примечательно, что при этом доля новых электромобилей за год выросла почти вдвое — с 10 до 18%.

[ + – ] Nissan Leaf остается любимым электромобилем украинцев Фото: Nissan

Стали известны и самые популярные электромобили в Украине во время войны. Безоговорочным лидером остается Nissan Leaf — 336 проданных авто за первый квартал 2022 года. Второе место занимает Tesla Model 3 (133 авто), а третьим стал Volkswagen e-Golf (78). Довольно неожиданным стало попадание в пятерку лидеров DongFenng M-NV — китайской версии кроссовера Honda HR-V.

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ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине за 2022 год:

Nissan Leaf — 336 Tesla Model 3 — 133 Volkswagen e-Golf — 78 DongFenng M-NV — 73 Chevrolet Bolt — 67

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных подержанных автомобилях в Украине. Несмотря на падение рынка, их продают в 15 раз больше, чем новых машин.