Украинцы продолжают ввозить б/у авто во время войны: ТОП-5 популярных моделей
Продажи б/у авто обвалились, однако их все равно ставят на учет в 15 раз больше, чем новых машин.
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За март в Украине первую регистрацию прошли 8,3 тыс. подержанных автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это сразу на 76% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".
Вместе с тем, за прошлый месяц поставили на учет в 15 раз больше авто с пробегом, чем новых машин. Это при том, что первая регистрация б/у авто в Украине возобновлена с 19 марта, а новых машин – с 16 марта. Даже во время войны украинцы ввозят авто из-за рубежа.
Следует отметить, что статистика не учитывает автомобили, ввезенные из-за рубежа в виде гуманитарной помощи для ВСУ, теробороны или медиков. А их уже более 3000.
Самые популярные б/у авто в Украине во время войны:
- Volkswagen Golf – 484 авто
- Renault Megane – 472
- Volkswagen Passat – 422
- Skoda Octavia – 399
- Ford Focus – 217
Всего за первый квартал 2022 года украинцы зарегистрировали почти 69 тыс. авто с пробегом, то есть в 6 раз больше, чем новых машин за этот же период.
Ранее Фокус сообщал, что растаможка автомобилей в Украине стала бесплатной для граждан. Льготы будут действовать во время военного положения.