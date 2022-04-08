Украинцы продолжают ввозить б/у авто во время войны: ТОП-5 популярных моделей

Продажи б/у авто обвалились, однако их все равно ставят на учет в 15 раз больше, чем новых машин.

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За март в Украине первую регистрацию прошли 8,3 тыс. подержанных автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это сразу на 76% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

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Вместе с тем, за прошлый месяц поставили на учет в 15 раз больше авто с пробегом, чем новых машин. Это при том, что первая регистрация б/у авто в Украине возобновлена с 19 марта, а новых машин – с 16 марта. Даже во время войны украинцы ввозят авто из-за рубежа.

[ + – ] Volkswagen Golf - самая популярная подержанная модель в марте Фото: Volkswagen

Следует отметить, что статистика не учитывает автомобили, ввезенные из-за рубежа в виде гуманитарной помощи для ВСУ, теробороны или медиков. А их уже более 3000.

Самые популярные б/у авто в Украине во время войны:

Volkswagen Golf – 484 авто Renault Megane – 472 Volkswagen Passat – 422 Skoda Octavia – 399 Ford Focus – 217

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Всего за первый квартал 2022 года украинцы зарегистрировали почти 69 тыс. авто с пробегом, то есть в 6 раз больше, чем новых машин за этот же период.

Ранее Фокус сообщал, что растаможка автомобилей в Украине стала бесплатной для граждан. Льготы будут действовать во время военного положения.