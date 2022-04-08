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Авто Российско-украинская война

Украинцы продолжают ввозить б/у авто во время войны: ТОП-5 популярных моделей

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Фото: autocentre.ua | Регистрацию ввезенных б/у авто возобновили только 19 марта

Продажи б/у авто обвалились, однако их все равно ставят на учет в 15 раз больше, чем новых машин.

За март в Украине первую регистрацию прошли 8,3 тыс. подержанных автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это сразу на 76% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Вместе с тем, за прошлый месяц поставили на учет в 15 раз больше авто с пробегом, чем новых машин. Это при том, что первая регистрация б/у авто в Украине возобновлена с 19 марта, а новых машин – с 16 марта. Даже во время войны украинцы ввозят авто из-за рубежа.

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Volkswagen Golf - самая популярная подержанная модель в марте
Фото: Volkswagen

Следует отметить, что статистика не учитывает автомобили, ввезенные из-за рубежа в виде гуманитарной помощи для ВСУ, теробороны или медиков. А их уже более 3000.

Самые популярные б/у авто в Украине во время войны:

  1. Volkswagen Golf – 484 авто
  2. Renault Megane – 472
  3. Volkswagen Passat – 422
  4. Skoda Octavia – 399
  5. Ford Focus – 217
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Всего за первый квартал 2022 года украинцы зарегистрировали почти 69 тыс. авто с пробегом, то есть в 6 раз больше, чем новых машин за этот же период.

Ранее Фокус сообщал, что растаможка автомобилей в Украине стала бесплатной для граждан. Льготы будут действовать во время военного положения.