Українці продовжують ввозити вживані авто під час війни: ТОП-5 популярних моделей

Продаж уживаних авто обвалився, однак їх усе одно ставлять на облік у 15 разів більше, ніж нових машин.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

За березень в Україні першу реєстрацію пройшли 8,3 тис. уживаних автомобілів, завезених з-за кордону. Це одразу на 76% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Водночас, за минулий місяць поставили на облік у 15 разів більше авто з пробігом, ніж нових машин. Це при тому, що першу реєстрацію вживаних авто в Україні відновлено з 19 березня, а нових машин — із 16 березня. Навіть під час війни українці ввозять авто з-за кордону.

[ + – ] Volkswagen Golf — найпопулярніша модель у березні Фото: Volkswagen

Варто зазначити, що статистика не враховує автомобілі, завезені з-за кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ, тероборони чи медиків. А їх уже понад 3 000.

Найпопулярніші уживані авто в Україні під час війни:

Volkswagen Golf — 484 авто. Renault Megane — 472. Volkswagen Passat — 422. Skoda Octavia — 399. Ford Focus — 217.

Важливо

Обвал продажів та різке зростання цін: санкції боляче вдарили по авторинку РФ

Загалом за перший квартал 2022 року українці зареєстрували майже 69 тис. авто з пробігом, тобто у 6 разів більше, ніж нових машин за цей же період.

Раніше Фокус повідомляв, що розмитнення автомобілів в Україні стало безкоштовним для громадян. Пільги діятимуть під час воєнного стану.