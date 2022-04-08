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Авто Російсько-українська війна

Українці продовжують ввозити вживані авто під час війни: ТОП-5 популярних моделей

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Фото: autocentre.ua | Реєстрацію ввезених авто відновили лише 19 березня

Продаж уживаних авто обвалився, однак їх усе одно ставлять на облік у 15 разів більше, ніж нових машин.

За березень в Україні першу реєстрацію пройшли 8,3 тис. уживаних автомобілів, завезених з-за кордону. Це одразу на 76% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Водночас, за минулий місяць поставили на облік у 15 разів більше авто з пробігом, ніж нових машин. Це при тому, що першу реєстрацію вживаних авто в Україні відновлено з 19 березня, а нових машин — із 16 березня. Навіть під час війни українці ввозять авто з-за кордону.

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Volkswagen Golf — найпопулярніша модель у березні
Фото: Volkswagen

Варто зазначити, що статистика не враховує автомобілі, завезені з-за кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ, тероборони чи медиків. А їх уже понад 3 000.

Найпопулярніші уживані авто в Україні під час війни:

  1. Volkswagen Golf — 484 авто.
  2. Renault Megane — 472.
  3. Volkswagen Passat — 422.
  4. Skoda Octavia — 399.
  5. Ford Focus — 217.
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Загалом за перший квартал 2022 року українці зареєстрували майже 69 тис. авто з пробігом, тобто у 6 разів більше, ніж нових машин за цей же період.

Раніше Фокус повідомляв, що розмитнення автомобілів в Україні стало безкоштовним для громадян. Пільги діятимуть під час воєнного стану.