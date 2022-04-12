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Авто Російсько-українська війна

Українці продовжують купувати електромобілі навіть під час війни: ТОП-5 моделей

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Продаж електромобілів в Україні, електромобілі в Україні, нові електромобілі, найпопулярніші електромобілі
Фото: carscoops.com | Ринок електромобілів упав лише на 6% порівняно з минулим роком

Електромобілі в Україні залишаються популярними, і навіть під час воєнного стану зростає частка нових авто.

Попри воєнний стан, попит на електромобілі в Україні залишається досить високим. Падіння в цьому сегменті не настільки стрімке, як загалом на авторинку.

За перші три місяці 2022 року українці придбали 1,6 тис. електрокарів. Це лише на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром". Примітно, що при цьому частка нових електромобілів за рік зросла майже вдвічі з 10 до 18%.

Продаж електромобілів в Україні, електромобілі в Україні, нові електромобілі, найпопулярніші електромобілі
Nissan Leaf залишається улюбленим електромобілем українців
Фото: Nissan

Стали відомі найпопулярніші електромобілі в Україні під час війни. Беззаперечним лідером залишається Nissan Leaf – 336 проданих авто за перший квартал 2022 року. Друге місце займає Tesla Model 3 (133 авто), а третім став Volkswagen e-Golf (78). Досить несподіваним стало потрапляння в п'ятірку лідерів DongFenng M-NV — китайської версії кросовера Honda HR-V.

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ТОП-5 найпопулярніших електромобілів в Україні за 2022 рік:

  1. Nissan Leaf — 336
  2. Tesla Model 3 — 133
  3. Volkswagen e-Golf — 78
  4. DongFenng M-NV — 73
  5. Chevrolet Bolt — 67

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані автомобілі в Україні. Незважаючи на падіння ринку, їх продають у 15 разів більше, ніж нових машин.