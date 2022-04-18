Движение транспорта по Житомирской трассе полностью восстановлено
Переправу в Стоянке оборудовали всего за 13 дней. Параллельно разбирается разрушенный мост.
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На Житомирской трассе восстановлено транспортное сообщение с Киевом. С 18 апреля заработала временная переправа через реку Ирпень в Стоянке, а еще дорогу расчистили от уничтоженной техники. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Участок дороги М-06 Киев-Чоп на участке между Киевом и Житомиром является одним из критически важных направлений, а потому необходимо было быстро восстановить движение. Инфраструктура здесь разрушена, ведь трасса стала местом ожесточенных боев.Важно
Временная белощебневая переправа в Стоянке вместе с асфальтированными подъездами возведена всего за 13 дней. Она работает в оба направления. Ею могут пользоваться легковые и легкие грузовые автомобили. Большегрузный транспорт приходится пускать в объезд.
"Это временное решение, ведь параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста. Уже через несколько месяцев планируем построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06", — заявил Александр Кубраков.
Всего в Киевской области расчистили уже 125 км дорог. Среди них:
- 102 км Житомирской трассы (М-06)
- 14 км трассы Киев-Ковель (М-07)
- 2,8 км дороги Р-30 на подъезде к Ирпеню
- 4 км дороги Ворзель-Забучье- трасса Киев-Чоп (Т-10-01)
Также Фокус сообщал, что в Украине стартовал сезонный ремонт дорог. Рабочих будут освобождать от мобилизации.