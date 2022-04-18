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Авто Российско-украинская война

Движение транспорта по Житомирской трассе полностью восстановлено

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мост через Ирпень, мост в Стоянке, трасса Киев-Чоп, Житомирская трасса, временная переправа через Ирпень
Фото: Укравтодор | Временная переправа через Ирпень с подъездами обустроена за 13 дней

Переправу в Стоянке оборудовали всего за 13 дней. Параллельно разбирается разрушенный мост.

На Житомирской трассе восстановлено транспортное сообщение с Киевом. С 18 апреля заработала временная переправа через реку Ирпень в Стоянке, а еще дорогу расчистили от уничтоженной техники. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

мост через Ирпень, мост в Стоянке, трасса Киев-Чоп, Житомирская трасса, временная переправа через Ирпень
Разрушенный мост в Стоянке восстанавливают
Фото: Укравтодор

Участок дороги М-06 Киев-Чоп на участке между Киевом и Житомиром является одним из критически важных направлений, а потому необходимо было быстро восстановить движение. Инфраструктура здесь разрушена, ведь трасса стала местом ожесточенных боев.

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Временная белощебневая переправа в Стоянке вместе с асфальтированными подъездами возведена всего за 13 дней. Она работает в оба направления. Ею могут пользоваться легковые и легкие грузовые автомобили. Большегрузный транспорт приходится пускать в объезд.

мост через Ирпень, мост в Стоянке, трасса Киев-Чоп, Житомирская трасса, временная переправа через Ирпень
Всего в Киевской области расчистили 125 км дорог
Фото: Укравтодор

"Это временное решение, ведь параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста. Уже через несколько месяцев планируем построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06", — заявил Александр Кубраков.

Всего в Киевской области расчистили уже 125 км дорог. Среди них:

  • 102 км Житомирской трассы (М-06)
  • 14 км трассы Киев-Ковель (М-07)
  • 2,8 км дороги Р-30 на подъезде к Ирпеню
  • 4 км дороги Ворзель-Забучье- трасса Киев-Чоп (Т-10-01)

Также Фокус сообщал, что в Украине стартовал сезонный ремонт дорог. Рабочих будут освобождать от мобилизации.