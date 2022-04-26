Toyota и Lexus готовят новинки на базе любимой в Украине модели

Toyota Grand Highlander и Lexus TX будут построены на базе удлиненной версии уже известной модели. Пока нет их фото, но некоторые подробности про новинки уже известны.

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Компания Toyota планирует расширит свое присутствие на рынке США, выпустив две новые модели. Построены они будут на платформе популярного кроссовера Toyota Highlander.

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Для этого ему увеличат колесную базу. Это объяснит наличие слова Grand в названии. А вот Lexus TX станет более премиальной версией новой модели.

Об этом сообщает Automotive News и, ссылаясь на собственные источники, афиширует появление Grand Highlander в середине 2023 года, а TX спустя полгода.

Предполагается, что новая модель Тойоты сохранит дизайн экстерьера и интерьера, будет иметь три ряда сидений и станет самым крупным кроссовером марки с несущим кузовом.

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Линейка моторов тоже должна остаться без изменений. Это 295-сильная "шестерка" объемом 3,5 литра и гибридная силовая установка на основе 2,5-литровой "четверки".

Lexus TX также получит 7 мест и две модификации – бензиновую TX 350 и гибридную TX 500 h, а расположится он на ступеньку выше модели RX L.

Выпускать обе новые модели будут на заводе Toyota в Индиане. Производственные мощности которого освободят, перенеся выпуск Toyota Sequoia 2023 в Техасе.

Ранее Фокус сообщал, что была обнаружена знаменитая 30-летняя Toyota без пробега: ее продают по цене новой Camry.