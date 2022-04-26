Toyota и Lexus готовят новинки на базе любимой в Украине модели
Toyota Grand Highlander и Lexus TX будут построены на базе удлиненной версии уже известной модели. Пока нет их фото, но некоторые подробности про новинки уже известны.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Компания Toyota планирует расширит свое присутствие на рынке США, выпустив две новые модели. Построены они будут на платформе популярного кроссовера Toyota Highlander.
Для этого ему увеличат колесную базу. Это объяснит наличие слова Grand в названии. А вот Lexus TX станет более премиальной версией новой модели.
Об этом сообщает Automotive News и, ссылаясь на собственные источники, афиширует появление Grand Highlander в середине 2023 года, а TX спустя полгода.
Предполагается, что новая модель Тойоты сохранит дизайн экстерьера и интерьера, будет иметь три ряда сидений и станет самым крупным кроссовером марки с несущим кузовом.Важно
Линейка моторов тоже должна остаться без изменений. Это 295-сильная "шестерка" объемом 3,5 литра и гибридная силовая установка на основе 2,5-литровой "четверки".
Lexus TX также получит 7 мест и две модификации – бензиновую TX 350 и гибридную TX 500 h, а расположится он на ступеньку выше модели RX L.
Выпускать обе новые модели будут на заводе Toyota в Индиане. Производственные мощности которого освободят, перенеся выпуск Toyota Sequoia 2023 в Техасе.
Ранее Фокус сообщал, что была обнаружена знаменитая 30-летняя Toyota без пробега: ее продают по цене новой Camry.