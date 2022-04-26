Toyota й Lexus готують новинки на базі улюбленої в Україні моделі
Toyota Grand Highlander і Lexus TX будуть побудовані на базі подовженої версії вже відомої моделі. Поки що немає їхніх фото, але деякі подробиці про новинки вже відомі.
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Компанія Toyota планує розширити свою присутність на ринку США, випустивши дві нові моделі. Побудовані вони будуть на платформі найпопулярнішого кросовера Toyota Highlander.
Для цього йому збільшать колісну базу. Це пояснюватиме наявність слова Grand у назві. А ось Lexus TX стане преміальнішою версією нової моделі.
Про це повідомляє Automotive News і, посилаючись на власні джерела, афішує появу Grand Highlander у середині 2023 року, а TX через пів року.
Передбачається, що нова модель Toyota збереже дизайн екстер'єру й інтер'єру, матиме три ряди сидінь і стане найбільшим кросовером марки з несучим кузовом.Важливо
Лінійка двигунів теж повинна залишитися без змін. Це 295-сильна "шістка" об'ємом 3,5 літра та гібридна силова установка на основі 2,5-літрової "четвірки".
Lexus TX також отримає 7 місць і дві модифікації — бензинову TX 350 і гібридну TX 500 h, а розташується він на сходинку вище за модель RX L.
Випускатимуть обидві нові моделі на заводі Toyota в Індіані, виробничі потужності якого звільнять, перенісши випуск Toyota Sequoia 2023 у Техас.
Раніше Фокус повідомляв, що було виявлено знамениту 30-річну Toyota без пробігу: її продають за ціною нової Camry.