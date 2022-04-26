Toyota й Lexus готують новинки на базі улюбленої в Україні моделі

Toyota Grand Highlander і Lexus TX будуть побудовані на базі подовженої версії вже відомої моделі. Поки що немає їхніх фото, але деякі подробиці про новинки вже відомі.

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Компанія Toyota планує розширити свою присутність на ринку США, випустивши дві нові моделі. Побудовані вони будуть на платформі найпопулярнішого кросовера Toyota Highlander.

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[ + – ] У лінійці "Лексуса" вже є 7-місний кросовер із несучим кузовом — RX-L Фото: BestCarWeb

Для цього йому збільшать колісну базу. Це пояснюватиме наявність слова Grand у назві. А ось Lexus TX стане преміальнішою версією нової моделі.

Про це повідомляє Automotive News і, посилаючись на власні джерела, афішує появу Grand Highlander у середині 2023 року, а TX через пів року.

Передбачається, що нова модель Toyota збереже дизайн екстер'єру й інтер'єру, матиме три ряди сидінь і стане найбільшим кросовером марки з несучим кузовом.

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Лінійка двигунів теж повинна залишитися без змін. Це 295-сильна "шістка" об'ємом 3,5 літра та гібридна силова установка на основі 2,5-літрової "четвірки".

Lexus TX також отримає 7 місць і дві модифікації — бензинову TX 350 і гібридну TX 500 h, а розташується він на сходинку вище за модель RX L.

Випускатимуть обидві нові моделі на заводі Toyota в Індіані, виробничі потужності якого звільнять, перенісши випуск Toyota Sequoia 2023 у Техас.

Раніше Фокус повідомляв, що було виявлено знамениту 30-річну Toyota без пробігу: її продають за ціною нової Camry.